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Рада создала ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере

Сегодня, 14:16

Журналисты опубликовали расследование, в котором якобы чиновники "Укроборонпрома" нанесли ущерб государству на миллионы

Фото: Сергей Ревера, Сегодня
Рада создала ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7d0/dbb/5c77d0dbb313c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7d0/dbb/5c77d0dbb313c.jpg Политика Журналисты опубликовали расследование, в котором якобы чиновники «Укроборонпрома» нанесли ущерб государству на миллионы

Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию фактов, обнародованных в журналистском расследовании о злоупотреблениях в госконцерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц. Соответствующий проект постановления поддержали 229 народных депутатов.

Как говорится в пояснительной записке постановления, полномочия ВСК для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы распространяются на любые правонарушения в оборонной сфере, в том числе в 2018 – 2019 годах.

"Проектом постановления предлагается поручить Временной следственной комиссии провести в кратчайшие сроки расследование фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в государственном концерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц", – говорится в документе.

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Как на днях стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже стало известно, что президент Украины Петр Порошенко отстранил замсекретаря СНБО. Также президент четко дал понять – если факты подтвердятся – не спасут ни должности, ни фамилии.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что еще допускает факт контрабанды в военное время, но наживу назвал неприемлемой. Он анонсировал в ближайшем будущем подозрения причастным к хищению средств и направить уголовные производства в суд.

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Тег Рада, расследование, укроборонпром, ВСК, хищения

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