Рада создала ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере

Журналисты опубликовали расследование, в котором якобы чиновники "Укроборонпрома" нанесли ущерб государству на миллионы

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Рада создала ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7d0/dbb/5c77d0dbb313c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7d0/dbb/5c77d0dbb313c.jpg 2019-02-28T14:16:40+02:00 Политика Журналисты опубликовали расследование, в котором якобы чиновники «Укроборонпрома» нанесли ущерб государству на миллионы

Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию фактов, обнародованных в журналистском расследовании о злоупотреблениях в госконцерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц. Соответствующий проект постановления поддержали 229 народных депутатов.

Как говорится в пояснительной записке постановления, полномочия ВСК для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы распространяются на любые правонарушения в оборонной сфере, в том числе в 2018 – 2019 годах.

"Проектом постановления предлагается поручить Временной следственной комиссии провести в кратчайшие сроки расследование фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в государственном концерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц", – говорится в документе.

Читайте также Хищения миллионов в "оборонке": Луценко назвал первые суммы

Как на днях стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже стало известно, что президент Украины Петр Порошенко отстранил замсекретаря СНБО. Также президент четко дал понять – если факты подтвердятся – не спасут ни должности, ни фамилии.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что еще допускает факт контрабанды в военное время, но наживу назвал неприемлемой. Он анонсировал в ближайшем будущем подозрения причастным к хищению средств и направить уголовные производства в суд.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Рада создала ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.