Есть креативные идеи по оживлению Минского процесса – замглавы АП

В ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

Фото: radiosvoboda.org.

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко отмечает наличие неких креативных идей по оживлению Минского процесса, над которыми еще должны поработать эксперты и выйти на конкретные решения.

"Мы договорились о том, что "Минск" будет использоваться, что его деятельность, которая была остановлена, сейчас должна начаться по-новому. Уже есть определенные креативные идеи, которые мы обсуждали. Мы сможем поделиться ими, когда наши эксперты поработают над ними и выйдут на какие-то конкретные решения", – сказал он журналистам в четверг, 30 мая, после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

Пристайко указал, что для встречи лидеров государств "нормандского формата" нужно, чтобы у них "на столе было что-то конкретное", о чем они будут договариваться.

"Этому предшествует большая работа на всех уровнях. Мы собираемся в ближайшее время обновить работу Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два", – сообщил он.

Как сообщалось, Зеленский встретился с представителями временной контактной группы в Минске. Президента проинформировали о деталях предыдущих переговоров в Минске.

Также Зеленский определил состав делегации Украины в Международных судах против России. Глава государства подписал указы относительно дел в морском трибунале и по финансированию Россией терроризма.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Есть креативные идеи по оживлению Минского процесса – замглавы АП". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"