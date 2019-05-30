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Есть креативные идеи по оживлению Минского процесса – замглавы АП

30 мая, 21:38

В ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org.

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко отмечает наличие неких креативных идей по оживлению Минского процесса, над которыми еще должны поработать эксперты и выйти на конкретные решения.

"Мы договорились о том, что "Минск" будет использоваться, что его деятельность, которая была остановлена, сейчас должна начаться по-новому. Уже есть определенные креативные идеи, которые мы обсуждали. Мы сможем поделиться ими, когда наши эксперты поработают над ними и выйдут на какие-то конкретные решения", – сказал он журналистам в четверг, 30 мая, после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

Пристайко указал, что для встречи лидеров государств "нормандского формата" нужно, чтобы у них "на столе было что-то конкретное", о чем они будут договариваться.

"Этому предшествует большая работа на всех уровнях. Мы собираемся в ближайшее время обновить работу Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два", – сообщил он.

Как сообщалось, Зеленский встретился с представителями временной контактной группы в Минске. Президента проинформировали о деталях предыдущих переговоров в Минске.


Также Зеленский определил состав делегации Украины в Международных судах против России. Глава государства подписал указы относительно дел в морском трибунале и по финансированию Россией терроризма.

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Тег Зеленский, Минск, минские договоренности, Пристайко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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