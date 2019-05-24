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Зеленский встретился с представителями временной контактной группы в Минске

24 мая, 21:36

Президента проинформировали о деталях предыдущих переговоров в Минске


Владимир Зеленский встретился с представителями временной контактной группы в Минске. Об этом сообщила экс-представитель в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Также были руководители СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников.

Президента проинформировали о деталях предыдущих переговоров в Минске, позиций, которые отстаивали. Передали главе государства и списки пленных.

Напомним, США рассчитывают, что Россия "подаст руку" новому правительству Украины, об этом госсекретарь США Майк Помпео сказал в Сочи по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщалось, Геращенко выходит из переговоров в Минске по Донбассу. Политик подала заявление об отставке с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию на востоке Украины.


Отметим, за все время работы в Минске Геращенко не раз сообщала, что российская сторона то срывала переговоры, то отказывалась от предложений по обмену заложниками. Так, например, в конце марта Украина сделала новое предложение России по обмену заложниками.

Также ранее Геращенко заявляла, что Россия будет вынуждена разблокировать обмен пленных. По ее словам, это может случиться после президентских выборов в Украине.

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Тег Зеленский, Геращенко, Минск, Владимир Зеленский, пленные, Ирина Геращенко , минские договоренности

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