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Зеленский определил состав делегации Украины в Международных судах против России

30 мая, 16:39

Глава государства подписал указы относительно дел в морском трибунале и по финансированию Россией терроризма

Суд в Гааге
Суд в Гааге. Фото: AFP

После того, как президент Владимир Зеленский дал поручений МИДу по НАБУ, теперь он подписал два указа о формировании украинской делегации в Международных судах по искам против России, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, первым указом №338 глава государства поручил образовать делегацию Украины для участия в слушаниях Международного суда ООН о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Дело о финансировании Россией терроризма в Гааге рассмотрят 3-7 июня.

Так, главой делегации назначена замглавы МИД Украины Зеркаль Елена Владимировна. Также в состав делегации вошли:

  • Ченцов Всеволод Валерьевич – посол Украины в Нидерландах. Будет заместителем главы делегации;
  • Золотарева Оксана Вадимовна – замдиректора Департамента – начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД;
  • Иванчик Иван Николаевич – замглавы Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта – начальник отдела экономической, инновационной и инвестиционной политики в области морского и речного транспорта МИД;
  • Кондратов Андрей Викторович – первый заместитель генерального директора "Черноморнефтегаза";
  • Лопатюк Сергей Николаевич – заместитель директора Департамента – начальник отдела организации юридическго обеспечения административно-хозяйственной деятельности Департамента юридического обеспечения Администрации Госпогранслужбы;
  • Нежнова Светлана Владимировна – генеральный директор "Черноморнефтегаза";
  • Смирнов Владислав Анатольевич – первый заместитель начальника Регионального управления – начальник штаба Регионального управления морской охраны ГПСУ.

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Следующим указом №339 президент поручил образовать делегацию для участия в слушаниях в арбитражном трибунале относительно спора между Украиной и РФ о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. В нее войдут тебе, выше перечисленные, лица.

"Разрешить главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников", – говорится в тексте указа.

Напомним, 19 февраля 2018 года Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Украинский Меморандум показал, что с 2014 года Россия незаконно отстранила Украину от реализации своих прав прибрежного государства; использовала и продолжает использовать суверенные ресурсы Украины для своих собственных целей; узурпировала право Украины регулировать собственные приморские районы.

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Тег суд, указ, Зеленский, делегация

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