Эстонский спикер о России: Украина переживет эту "империю зла" и вернет Крым

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Эстония неоднократно заявляла, что никогда не признает незаконную аннексию Крыма и продолжающуюся агрессию России на Донбассе , однако Украине придется десятки лет ожидать развала этой "империи зла" и освобождения оккупированных территорий.

Об этом спикер парламента Эстонии Хенн Пиллуаас заявил в интервью украинской редакции "Радио Свобода".

По его словам, возвращение Крыма путем диалога – очень хороший, но одновременно очень сложный вопрос.

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"К сожалению, я не обладаю даром предвидения и не могу сказать точно, как это будет и будет ли вообще. Но я могу провести некоторые параллели между Эстонией и Украиной. Мы целые 50 лет ждали свою независимость, и мы ее дождались. Сейчас мы ждем, пока в России появится демократическое правительство, которое действительно будет в добрососедских отношениях, в партнерских отношениях. Когда это произойдет – неизвестно. Но мы можем ожидать 50 лет, 100 лет – у нас есть терпение", – говорит Хенн Пиллуаас, вспомнив вопрос обретения независимости Эстонией.

"Я думаю, что ситуация с Крымом похожа на нашу. Безусловно, Россия не согласится добровольно отдать эти территории. Но Украина будет жить долго, она будет жить гораздо дольше, чем эти "империи зла". Я думаю, что мы все своего дождемся", – заметил спикер.

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Он вспомнил визит Владимира Зеленского в Эстонию.

"Не так давно мы имели честь принимать у нас президента Украины, министра иностранных дел, министра обороны. У нас была довольно содержательная и приятная беседа, в которой мы еще раз подтвердили, что Эстония всегда будет заступаться за Украину и поддерживать ее", – подытожил Хенн Пиллуаас.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Керсти Кальюлайд, президент Эстонии, вернула крымское шампанское, которое получила в дар от посольства РФ . Таким образом лидер Эстонии показала, что выступает против оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Как президента Владимира Зеленского принимали в Эстонии, смотрите в сюжете:

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