Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

В Эстонии сделали важное для Украины заявление: подробности

11 февраля, 16:14

Украина нуждается в поддержке всех партнеров и союзников, заявил Рейнсалу

Дебаты в парламенте Эстонии. Фото: twitter.com/Mariana_Betsa

Дебаты в парламенте Эстонии. Фото: twitter.com/Mariana_Betsa

Эстония никогда не признает незаконную аннексию Крыма и продолжающуюся агрессию России на Донбассе. Об этом в ходе дебатов по внешней политике в парламенте Эстонии заявил министр иностранных дел этой страны Урмас Рейнсалу, сообщает украинский посол в Таллине Марьяна Беца.

"Важные дебаты по внешней политике в парламенте Эстонии. Главные сигналы министра Рейнсалу. РФ продолжает агрессивную политику, нынешняя политика ЕС /НАТО по РФ продолжаться. Эстония никогда не признает незаконную аннексию Крыма и продолжающуюся агрессию на востоке. Эстония поддерживает инициативы, направленные на восстановление территориальной целостности Украины. Украина нуждается в поддержке всех партнеров и союзников. РФ является угрозой для всей системы международной безопасности. РФ выступает с историческим нарративом, который отрицает факты", - написала она.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла в подарок от российского посольства бутылку крымского игристого вина.

В тренде
У Лаврова заговорили о возможном срыве новой "нормандской встречи"
Фото: facebook.com/MIDRussia

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время визита в Эстонию провел переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и подписал совместное заявление о сотрудничестве стран. Президенты отметили значительный потенциал в сотрудничестве между Украиной и Эстонией, а также заявили, что разделяют видение единой и свободной Европы. Они призвали Российскую Федерацию отменить незаконную оккупацию Крыма и прекратить свою продолжающуюся агрессию на Донбассе.

Новости "Сегодня" сообщали, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу осудил открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Эстония Украина

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
Андрей Ермак возглавил Офис президента: почему уволен Богдан, все подробности
Андрей Ермак возглавил Офис президента: почему уволен Богдан, все подробностиУкраина
Появилось видео визита Зеленского в Раду и встречи со
Появилось видео визита Зеленского в Раду и встречи со "слугами народа"Политика
Гончарук рассказал, что на самом деле думает о Зеленском
Гончарук рассказал, что на самом деле думает о ЗеленскомПолитика
Министр юстиции объяснил происхождение своих странных фото
Министр юстиции объяснил происхождение своих странных фотоПолитика
У Лаврова заговорили о возможном срыве новой
У Лаврова заговорили о возможном срыве новой "нормандской встречи"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...