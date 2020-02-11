В Эстонии сделали важное для Украины заявление: подробности

Украина нуждается в поддержке всех партнеров и союзников, заявил Рейнсалу

Дебаты в парламенте Эстонии. Фото: twitter.com/Mariana_Betsa

Эстония никогда не признает незаконную аннексию Крыма и продолжающуюся агрессию России на Донбассе. Об этом в ходе дебатов по внешней политике в парламенте Эстонии заявил министр иностранных дел этой страны Урмас Рейнсалу, сообщает украинский посол в Таллине Марьяна Беца.

"Важные дебаты по внешней политике в парламенте Эстонии. Главные сигналы министра Рейнсалу. РФ продолжает агрессивную политику, нынешняя политика ЕС /НАТО по РФ продолжаться. Эстония никогда не признает незаконную аннексию Крыма и продолжающуюся агрессию на востоке. Эстония поддерживает инициативы, направленные на восстановление территориальной целостности Украины. Украина нуждается в поддержке всех партнеров и союзников. РФ является угрозой для всей системы международной безопасности. РФ выступает с историческим нарративом, который отрицает факты", - написала она.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла в подарок от российского посольства бутылку крымского игристого вина.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время визита в Эстонию провел переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и подписал совместное заявление о сотрудничестве стран. Президенты отметили значительный потенциал в сотрудничестве между Украиной и Эстонией, а также заявили, что разделяют видение единой и свободной Европы. Они призвали Российскую Федерацию отменить незаконную оккупацию Крыма и прекратить свою продолжающуюся агрессию на Донбассе.

Новости "Сегодня" сообщали, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу осудил открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама