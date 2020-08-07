"Это будет полная катастрофа": Орешкин объяснил, чего боится Путин в Беларуси

Россия боится потерять Беларусь, если она вдруг пойдет по пути развития Украины и повернется к Западу. Поэтому президент РФ Владимир Путин простит белорусскому лидеру Александру Лукашенко задержание российских наемников из ЧВК "Вагнер". Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" российский политолог Дмитрий Орешкин.

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По его словам, президенту Беларуси есть чем "припугнуть" Кремль, если на него сильно затаят обиду из-за задержанных в Минске наемников.

"Портить отношения с Путиным Лукашенко не привыкать. Он прекрасно знает, что в нужный момент Россия ему все простит. В крайнем случае он может напугать, что он идет в Европейский Союз, а это будет для Путина катастрофа. То есть в нужный момент Лукашенко флюгером повернется в другую сторону, будет опять говорить о славянской душе, Великом братстве народов и так далее. Ну, и потом, они же прагматики. Он (Путин) вынужден будет простить. Еще раз говорю: после провала идеи "русского мира", после провала "подъема с колен" уход Беларуси по какому-то украинскому варианту будет для Путина полной катастрофой. Это будет гораздо более мучительная и болезненная оплеуха, и это будет заботить больше, чем судьба каких-то 33 "архаровцев" ("вагнеровцев". – Ред.")", – сказал Орешкин.

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Политолог отмечает, что Лукашенко рисковый человек и вполне даже может в какой-то момент повернуться к Западу, мол, смотрите, ситуация плохая, дайте денег, а взамен я вас буду прикрывать. Там дадут денег и Путин это понимает.

"Кремль Лукашенко ненавидит. Но им лучше иметь Лукашенко, чем непонятно кого. Да, с одной стороны, Лукашенко, отстаивая белорусские интересы, демонстрировал чудеса изворотливости и несгибаемости. А любой менее опытный человек на его месте может испугаться, допустим. Но все же мне кажется, что удобнее сейчас для Путина все-таки оставить Лукашенко. Лукашенко с низким рейтингом, нелюбимый в собственной стране, Лукашенко, к которому без особого пиетета относятся собственные силовики, Лукашенко, руки которого испачканы в крови – вот такой Лукашенко Путина очень даже устраивает. И неважно, обиделся он на Лукашенко, не обиделся. Это термины не из того репертуара. Тут вопрос, кто кем понукает. Вот Путин долго терпел. И будет дальше терпеть. Потому что Беларусь – это для него очень важное направление работы", – резюмировал российский эксперт.

Недавно бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный в интервью сайту "Сегодня" подтвердил теорию, что Лукашенко действительно нужен Путину. Более того, хозяину Кремля он нужен желательно по локти в крови белорусов.

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Видео: twitter.com/dimsmirnov175

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