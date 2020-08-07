Лукашенко использовал Путина и ЧВК Вагнера: интервью с российским политологом Дмитрием Орешкиным

В воскресение, 9 августа, в Беларуси состоятся выборы президента страны. Нынешняя кампания стала самой трудной для действующего главы государства Александра Лукашенко за все 26 лет его правления. По крайней мере так утверждают эксперты. Пожалуй, впервые "Бацька" уже на этапе агитации столкнулся со столь массовыми акциями оппонентов. Впервые нейтрализация – аресты или отказ в регистрации – главных конкурентов не гасит порывы оппозиции, а разжигает их.

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За всем этим Лукашенко видит "иностранный след". Не стесняясь косвенно или прямо говорит о том, что в дестабилизации обстановки заинтересованы некие силы – из Украины, из России или Запада. И основания для таких обвинений есть. Ключевые оппоненты Лукашенко имеют явные или не очень явные, но все же прослеживаемые связи с "братским государством". В последнее время лишь слепой мог не заметить недовольство Кремля "маневрами" Лукашенко, пытающегося увильнуть от "углубленной интеграции в Союзное государство" – иначе говоря, поглощения Беларуси Россией.

"Вишенкой на тортике" оказалось задержание под Минском боевиков ЧВК Вагнера. Которые, по версии белорусской стороны, прибыли в страну для дестабилизации ситуации. А по версии Москвы – находились в стране проездом.

При этом наблюдатели в Украине (а многие очень пристально следят, как развиваются события в соседней республике) в большинстве полагают, что Кремлю сегодня не выгодно списывать Лукашенко – Москве гораздо удобнее было бы его максимально ослабить, дабы затем додушить в объятиях. И утверждают, что после публичной огласки истории с ЧВК отношения между Путиным и Лукашенко уже не будут прежними: Путин не простит белорусскому коллеге этого шага. Кроме того, Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров Украины и России, чтобы обсудить дальнейшую судьбу задержанных наемников.

А как на ситуацию смотрят в России? Сайт "Сегодня" поговорил о белорусских выборах, кандидатах, о ЧВК Вагнер и перспективах взаимоотношений Минска и Москвы после выборов с российским политологом Дмитрием Орешкиным.

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Дмитрий Орешкин. Фото: udf.by

"Послать несколько десятков головорезов, чтобы они что-то учудили в Беларуси, – просто не стиль Путина"

- Дмитрий Борисович, для начала – о самой громкой истории, с ЧВК Вагнера. Позиция официального Минска по этому вопросу понятна. Равно как и позиция Кремля. А как оценивают произошедшее независимые российские наблюдатели?

- Ситуация получилась для многих неожиданная. В том числе для Кремля. Потому что в последние годы Беларусь была такой себе Латинской Америкой, что называется, "крысиной тропой", полулегальным каналом связи между Россией и всем окружающим миром. Через Беларусь уезжали и приезжали в Россию люди, у которых есть какие-то трудности с принимающей или провожающей стороной. В Россию приезжали люди, у которых могут быть неясности с российскими спецслужбами или которые прямо не могли приехать в Россию по тем или иным причинам…

- Некоторые украинские пророссийски настроенные политики ездят в Москву через Беларусь. Поскольку у нас нет авиасообщения с Москвой. Ну, или чтобы скрыть от избирателей, куда они едут…

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- Ну, вам там виднее. Я об общей картине. Так вот, через Беларусь отправлялись транзитом в другие страны, конечно, и силовики. Вот эти самые бойцы Вагнера, "псы войны", или "дикие гуси", как их называют. И не только они. Там и чеченцы в свое время лечились, причем как те, что воевали на стороне федералов, так и их противники. Откуда только люди туда не ехали. И люди привыкли, что там в этом плане "казацкая вольница". Вот эти все любители повоевать приезжали, отдыхали там, ждали, куда отправят – в Сирию, Ливию, Украину… Спецслужбы белорусские смотрели на это сквозь пальцы. Не хотели ссориться, потому что зачем ссориться с Россией?

Но тут у Лукашенко резко ухудшилась предвыборная ситуация. И, чтобы мобилизовать электорат, напугать избирателей, причем в первую очередь западноориентированных, "угрозами с востока", объяснить, что главные конкуренты – это все люди Москвы…

- А они люди Москвы?

- На мой взгляд, у них там есть довольно заметный хвост, который тянется в Кремль. Конечно, они стараются этого не показывать. Но, в общем, если покопаться, то он есть. И Лукашенко на этом акцентирует. Но акцентировать недостаточно, нужны показательные жесткие шаги.

И вот они берут этих три десятка вагнеровцев, которые "ни сном, ни духом" и которые, конечно, не собирались вмешиваться в белорусскую политику. На камеры кладут мордой в пол, заламывают руки и рассказывают белорусам, что это вот спецназ из России, который хотел захватить власть.

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- То есть вы считаете, что это не так?

- Это бред сивой кобылы. Я уверен, что это не так. Минск – это не Кабул. В Беларуси просто невозможно захватить власть с помощью военного переворота силами трех десятков или даже трех сотен "добрых молодцев". Которые, кстати, сидели там без оружия, но с презервативами. При том, что презервативы купить в любом белорусском магазине – не проблема. А вот в Сирии или какой-то африканской стране это добро было бы весьма уместно – далеко не всегда там их можно найти.

Короче говоря, это спектакль. И, мне кажется, спектакль для национально озабоченных белорусов. Призванный показать им, что Лукашенко – единственная защита белорусской государственности от страшного Владимира Путина. И пункт 2 – это сигнал для Запада: если вы меня не поддержите и будете по-прежнему воспринимать как последнего диктатора Европы, можете получить единое государство России и Белоруссии. Соответственно, с танками и ядерными ракетами под Брестом. Для этого его генералы придумали этот, как им казалось, вычурный и изящный ход. Но, на мой взгляд, это все настолько искусственно, настолько театрально...

Сейчас многие начинают говорить: вот так же в Крыму было, на Донбассе с Гиркиным. Не так! В Крыму у Путина было все подготовлено. Там давно шла агентурная разработка. Там значительная часть военных (украинских военных, – ред.) больше смотрели на Москву, чем на Киев – не мне это вам рассказывать. Там, в конце концов, значительная часть населения – не 98%, конечно, но очень многие – хотели быть частью России. Так что у Путина там все было довольно легко. Но послать несколько десятков головорезов, чтобы они что-то учудили в Беларуси – это просто не стиль Путина. Он такие вещи готовит очень долго и тщательно, как в Крыму. А в Беларуси их бы просто перебили, как куропаток. Так что это, конечно, исключительно лукашенковская разработка.

"Уход Беларуси будет для Путина полной катастрофой"

- Украинские эксперты высказывали подобные предположения. И говорили, что, если это так, Путин Лукашенко этой истории никогда не простит…

- Не согласен. Портить отношения с Путиным Лукашенко не привыкать. Он прекрасно знает, что в нужный момент Россия ему все простит. В крайнем случае он может напугать, что он идет в Европейский союз, а это будет для Путина катастрофа. То есть в нужный момент Лукашенко флюгером повернется в другую сторону, будет опять говорить о славянской душе, Великом братстве народов и так далее.

Ну, и потом, они же прагматики. Он вынужден будет простить. Еще раз говорю: после провала идеи "русского мира", после провала "подъема с колен" уход Беларуси по какому-то украинскому варианту будет для Путина полной катастрофой. Это будет гораздо более мучительная и болезненная оплеуха, и это будет заботить больше, чем судьба каких-то 33 архаровцев. И потом, я думаю, Лукашенко уже начал торговаться – выдавать некоторых из них Украине, не выдавать. Это он замечательно умеет делать.

- Речь не об аресте вагнеровцев. А скорее о том, что Минск вынес это в публичную плоскость и, по сути, сделал из России (или неких сил в России) образ внешнего врага. Это тоже простят?

- Ну да, это риск. Но Лукашенко вообще рисковый. Ну и, в конце концов, он ведь реально может повернуться к Западу, сказать: вот, смотрите, ситуация плохая, дайте денег, а взамен я вас буду прикрывать. И там дадут денег – там тоже прагматики. И Путин это понимает. Так что тут не "разговоры пацанов по понятиям", тут есть более серьезная игра.

Да, "по понятиям" конечно, Кремль Лукашенко ненавидит. Но им лучше иметь Лукашенко, чем непонятно кого. Да, с одной стороны, Лукашенко, отстаивая белорусские интересы, демонстрировал чудеса изворотливости и несгибаемости. А любой менее опытный человек на его месте может испугаться, допустим. Но все же мне кажется, что удобнее сейчас для Путина все-таки оставить Лукашенко.

- Но, может быть, не столь строптивого Лукашенко, ослабленного сопротивлением внутри Беларуси, слабо легитимного на Западе?

- Совершенно верно. Лукашенко с низким рейтингом, нелюбимый в собственной стране, Лукашенко, к которому без особого пиетета относятся собственные силовики, Лукашенко, руки которого испачканы в крови – вот такой Лукашенко Путина очень даже устраивает. И неважно, обиделся он на Лукашенко, не обиделся. Это термины не из того репертуара. Тут вопрос, кто кем понукает. Вот Путин долго терпел. И будет дальше терпеть. Потому что Беларусь – это для него очень важное направление работы. Если он, в итоге, все же заставит Лукашенко присоединиться к России, голодные российские избиратели Владимиру Владимировичу, думаю, многое простят. И будут любить его еще несколько лет, несмотря на проблемы в экономике, падение уровня жизни и все то, что мы наблюдаем сейчас.

"Аксиома для Лукашенко – удержать власть"

- То есть, на ваш взгляд, нынешняя "антироссийская" риторика Лукашенко – это сугубо предвыборная риторика?

- Я думаю, это вынужденная реакция Лукашенко. Которая вызвана единственной целью: победить на выборах. Он не раз менял свою риторику и стилистику на диаметрально противоположные. Когда нужны были деньги от Запада, он улыбался Западу и пугал Запад кремлевскими ордами с Востока. А когда ему нужны были нефть или российские деньги, он поворачивался лицом на восток и говорил "я вас защищу от агрессии НАТО" и так далее. И то, и то неплохо оплачивалась, и таким образом он вполне мог существовать. Но сейчас не востоке решили с ним пожестче. Он, естественно, поворачивается на Запад. И ему надо показать прямую угрозу: что вот сейчас Москва его проглотит, и тогда ядерные ракеты будут стоять под Брестом. Вам это надо? Нет, не надо! А белорусским избирателям надо, чтобы Беларусь поглотил Путин? Тоже не надо.

При том, что его главная аксиома – при любой погоде власть удержать. Это единственная для него цель существования, он не может, не мыслит себя без власти. Как бы там ни было, у него всегда было больше 50%. Да, там ему рисовали больше всегда, конечно, но, тем не менее, больше половины у него всегда было реально. А вот сейчас эта история закончилась.

Большинство населения, скорее, настроено против действующего президента. Как, кстати, вскоре будет и в России, но не сейчас еще. А у Лукашенко уже сейчас ситуация близка к мату, если в шахматных терминах.

"Лукашенко не исключает, что в Кремле вполне могут сыграть против него"

- Вы упомянули о связях политических оппонентов Лукашенко с Кремлем. Можно подробнее?

- Как человек, реально понимающий интересы Кремля, Лукашенко, думаю, не исключает, что в Кремле вполне могут сыграть против него. Потому что он в Кремле уже всех достал. Он брал деньги нефтегазовые у Москвы, 5 млрд долларов год, по выражению Путина. И в ответ не делал то, что должен был бы делать. Ну, например, не признал тот же самый Крым (аннексию Крыма, – ред.) Не признал самостоятельности Абхазии. Вот все эти путинские "завоевания", которыми Владимир Владимирович Путин хотел бы гордиться, Лукашенко, по идее, самый близкий союзник, отказывается признавать! Он много чего не делает того, что должен был бы делать за те деньги, которые получает. Поэтому Путин долго с ним цацкался, нянчился, соглашался. Но в конце концов решили, что надо Лукашенко преподать урок.

Я, например, не могу себе представить, как руководитель "Газпромбанка" – структуры, точно заточенной и подконтрольной "Газпрому" (речь об экс-кандидате в президенты Викторе Бабарико, – ред), может проявлять абсолютную независимость от Москвы. Или как независимость от Москвы может проявлять господин Цепкало, который спасаться от Лукашенко поехал сперва в Москву. Я это понимаю, и, конечно, это понимает Лукашенко, который немного больше информирован. Он понимает, что для него ситуация критическая. Что, может, его пока просто пугают. Но при этом реальная угроза потерять власть для него исходит, конечно, с востока.

- Вы не упомянули третьего главного оппонента Лукашенко. И единственного, оставшегося в гонке – Светлану Тихановскую. Она – не "проект Кремля"? Или ее в России просто не серьезно воспринимают?

- Мне кажется, ее сам Лукашенко не очень серьезно воспринимает. Иначе разве ей дали бы зарегистрироваться? Иначе она повторила бы судьбу своего мужа, а также Бабарико и Цепкало. Ну, вспомните, как Лукашенко рассказывал избирателям о "мужской Конституции" и так далее. Но, в общем, дело не в том. Ну кто она такая? У нее нет ни спецслужб, ни армии. С их точки зрения, она никто. Что она может изменить, если вдруг победит, в стране, где все под контролем КГБ? У нее времени будет 2-3 месяца, не больше, а затем ее "спалят". В КГБ же циничные люди работают. Пригласят исламских фундаменталистов, они там что-то взорвут. А через неделю еще что-то взорвут в другом месте. А потом белорусы скажут: спасибо, новое попробовали, давайте назад нам Лукашенко, при нем никого не убивали. В общем, это, конечно, гипотетические измышления, но я уверен, что там найдут, как испортить жизнь Тихановской в случае ее победы. Да, она, конечно, непредсказуемый козырь в белорусской политике. Но уверенные в себе мужики типа Путина и Лукашенко понимают, что "сделают" ее достаточно быстро.

Митинг в Минске

- Но она не проект Кремля?

- Понимаете, я не исключаю, что какие-то люди в Кремле настолько не любят Лукашенко, что хотели бы, чтобы победила Тихановская. Хотя бы исходя из того, что после этого на нее можно будет надавить гораздо легче, чем на Лукашенко. В этом плане она была бы удобным для Москвы президентом Беларуси. Напугать там или еще что. Опыта-то совсем нет у девушки. Но, думаю, если это так, то ее, скорее, разыгрывают "втемную". Это не значит, что она является прямым проектом Кремля.

Но, повторяю, на мой взгляд, Путину при всех условностях сейчас выгоднее, чтобы остался Лукашенко. Как говорится, "он сукин сын, но это наш сукин сын". Я точно не скажу, какая там генеральная линия была по выборам. Но то, что она не включала попытку переворота силами ЧВК Вагнера, я уверен. Если бы хотели устроить переворот, то начали бы с вербовки военного командования.

"Подавляющее большинство белорусов не хотят идти под Россию"

- Ваш прогноз: Лукашенко выиграет выборы?

- У меня нет сомнений, что выиграет. Другой вопрос, сколько ему "нарисуют". На самом деле недовольство действующим президентом велико. Как экономический менеджер страны он явно неэффективен. Потому что он уже 20 лет не может добиться поставленной и объявленной цели увеличить среднюю зарплату в Беларуси до 500 долларов. Нет и близко этого. Социальные программы, образование, здравоохранение тоже очень-очень слабые. С COVID-19 он очень сильно ошибся. Единственное, что есть у Лукашенко и за что ценят его избиратели: как ни крути, он основатель белорусской государственности. Он первый "серьезный" президент Беларуси, он охраняет ее суверенитет. При том, что это первый такой серьезный опыт государственности Беларуси, это значит много для белорусов. Что бы там ни говорили, но подавляющее большинство белорусов хотят свое государство. Они не хотят идти под Россию. Не знаю, как в ЕС – мне кажется, в большинство также пока еще не доверяет ЕС. Но, в общем, это то, где Лукашенко и белорусы имеют точку соприкосновения.

Во второй части интервью с российским политологом читайте, почему Путин пошел на прекращение огня на Донбассе, как долго продлится перемирие, почему Дмитрий Козак заявил о прекращении переговоров на уровне советников президентов и многом другом.

На этих выборах Александр Лукашенко не устает напоминать избирателям об угрозах "импортированного" Майдана:

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