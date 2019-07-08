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"Это информационная атака врага": Парубий обратился к СБУ из-за телемоста с Россией

8 июля, 11:43

Спикер парламента также призвал Нацсовет по телерадиовещанию наказать украинский телеканал

Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy
Андрей Парубий. Фото: facebook.comandriy.parubiy.

Телемост России с Украиной не должен состояться, а украинский телеканал NewsOne, который намерен сделать прямое включение с российским "Россия-24", должен быть наказан и лишен лицензии. Об этом заявил во время Согласительного совета спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Он обратился к СБУ с требованием немедленно отреагировать на планы по телемосту с россиянами.

"Телеканал NewsOne 12 июля планирует провести совместный телемарафон с пропагандистским государственным телеканалом "Россия". По моему мнению – это откровенная провокация антиукраинских сил. На шестом году после вторжения российских "зеленых человечков", оккупации Крыма, захвата (части) Донбасса, когда каждый день гибнут и получают ранения наши военные, когда в плену находятся десятки политзаключенных, продажные политики и их прислужники решили о чем-то поговорить с врагами и убийцами. Хочу призвать СБУ немедленно отреагировать на брутальное нарушение законов Украины", – сказал Парубий.

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Кроме того, спикер Рады призвал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания провести заседание и рассмотреть вопрос, чтобы лишить NewsOne лицензии на вещание.

"Они (российские оккупанты – ред.) убили 13 тысяч украинцев, а сегодня хотят об этом поговорить. Реакция государства на это должна быть жесткой настолько, чтобы в будущем у кого-либо не возникало даже мысли подобных действий (телемоста). Враг, который окопался и стреляет нам в спину, должен быть ликвидирован. Я убежден, что телемост не должен состояться на этой неделе и когда-либо … Это информационная атака врага, которую мы должны вместе отбить", – подчеркнул он.

Отметим, что о телемосте объявил на российском телеканале известный пропагандист Дмитрий Киселев. Он заявил, что пройдет это в рамках программы "Надо поговорить" 12 июля, а в пример он привел телемост между США и СССР, который состоялся в разгар напряженных между странами отношений.

"Старшее поколение помнит, сколько неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост с участием простых людей СССР и США. Вели тот формат с нашей стороны Владимир Познер, с американской Фил Донахью. Незабываемо. Так вот сейчас — то же самое, но сегодня между Россией и Украиной", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Нацсовет принял решение, согласно которому на Донбассе продолжат вещать украинские телеканалы и радио. Телерадиовещание в 24 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей и на админгранице с Крымом не прекратится.

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Тег Россия, СБУ, Парубий, лицензия, телемост, Нацсовет, NewsOne

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