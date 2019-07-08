"Дешевая манипуляция": в СНБО отреагировали на телемост России с Украиной

Российский пропагандист Киселев анонсировал прямое включение с Украиной на 12 июля

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Секретарь СНБО Александр Данилюк , который недавно называл главные угрозы для Украины, раскритиковал идею телемоста между российским пропагандистским телеканалом "Россия-24" и украинским телеканалом NewsOne. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Надо поговорить? Ну-ну. Сравнивать это недоразумение с мостом "США-СССР" в 1982 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами – дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами. Прошу прекратить истерику", – написал он.

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Данилюк считает, что количество подобных провокаций станет только больше.

"Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями", – подчеркнул секретарь СНБО.

Отметим, что о телемосте объявил на российском телеканале известный пропагандист Дмитрий Киселев. Он заявил, что пройдет это в рамках программы "Надо поговорить" 12 июля, а в пример он привел телемост между США и СССР, который состоялся в разгар напряженных между странами отношений.

"Старшее поколение помнит, сколько неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост с участием простых людей СССР и США. Вели тот формат с нашей стороны Владимир Познер, с американской Фил Донахью. Незабываемо. Так вот сейчас — то же самое, но сегодня между Россией и Украиной", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях суд ЕС встал на сторону Литвы в деле об ограничении вещания российского телеканала. Ограничения ввели в связи с программой от 15 апреля 2016 года, которая поощряла враждебность и ненависть к странам Балтии.

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