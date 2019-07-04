На Донбассе продолжат вещать украинские телеканалы и радио: Нацсовет принял решение
Телерадиовещание в 24 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей и на админгранице с Крымом не прекратится
Недавно ряд телеканалов и радиостанций в Украине был под угрозой отключения от вещания в Луганской и Донецкой областях, однако сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензии и выдал новые, сообщает пресс-служба Нацсовета.
"Национальный совет на заседании 4 июля принял решение выдать разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания компаниям, у которых срок действия предыдущих разрешений завершался. Также были выданы новые разрешения на временное вещание", – говорится в сообщении.
Таким образом, ряд украинских телеканалов и радиостанций продолжат вещать жителям Донецкой области в таких населенных пунктах:
- Авдеевка;
- Бахмут;
- Волноваха;
- Горняк;
- Дружковка;
- Константиновка;
- КПВВ "Марьинка";
- Краматорск;
- Новотроицкое;
- Мариуполь;
- Покровск.
В Луганской области:
- Бахмутовка;
- Лисичанск;
- Новотошковское;
- Подгоровка;
- Попасная;
- Станица Луганская;
- Старобельск;
- Сватово;
- Широкий;
- Счастье.
В Херсонской области:
- Геническ;
- Скадовск;
- Чаплинка.
Так, лицензии на вещание продлены для: "UA: Перший", "UA: Донбасс, "Украинское радио", "Радио Луч", "Украинское радио. Пульс", "UA Культура", "UA: Крым" и " UA: Херсон" (все – НОТУ), "Армия FM – военное радио", "Радио НВ", KISS FM, "ХИТ ФМ", "Радио РОКС – Украина", "Русское Радио Украина", "Радио М", "Радио Мейдан", "Украина" и "Донбасс" от ТРК "Украина", "Z ZIK", "Прямой", Мультимедийная платформа иновещания (UA), ICTV, "1+1", "5+", "5", "Первый Западный", "Радио УНА. Первая украинская националистическая волна", "Перец FM" и "Стильное" от ТРК "Класс", "Херсон ФМ", и радио RELAX.
Отметим, что 11 июля и 2 августа истекали сроки лицензий рада вещателей.
Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада увеличила квоты вещания на украинском языке на телевидении для общенационального и регионального вещания с 75% до 90% с 16 июля 2024 года. Об этом говорится в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который официально опубликован 16 мая.
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