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На Донбассе продолжат вещать украинские телеканалы и радио: Нацсовет принял решение

4 июля, 15:10

Телерадиовещание в 24 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей и на админгранице с Крымом не прекратится

Фото: Сегодня

Недавно ряд телеканалов и радиостанций в Украине был под угрозой отключения от вещания в Луганской и Донецкой областях, однако сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензии и выдал новые, сообщает пресс-служба Нацсовета.

"Национальный совет на заседании 4 июля принял решение выдать разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания компаниям, у которых срок действия предыдущих разрешений завершался. Также были выданы новые разрешения на временное вещание", – говорится в сообщении.

Таким образом, ряд украинских телеканалов и радиостанций продолжат вещать жителям Донецкой области в таких населенных пунктах:

  • Авдеевка;
  • Бахмут;
  • Волноваха;
  • Горняк;
  • Дружковка;
  • Константиновка;
  • КПВВ "Марьинка";
  • Краматорск;
  • Новотроицкое;
  • Мариуполь;
  • Покровск.

В Луганской области:

  • Бахмутовка;
  • Лисичанск;
  • Новотошковское;
  • Подгоровка;
  • Попасная;
  • Станица Луганская;
  • Старобельск;
  • Сватово;
  • Широкий;
  • Счастье.

В Херсонской области:

  • Геническ;
  • Скадовск;
  • Чаплинка.

Так, лицензии на вещание продлены для: "UA: Перший", "UA: Донбасс, "Украинское радио", "Радио Луч", "Украинское радио. Пульс", "UA Культура", "UA: Крым" и " UA: Херсон" (все – НОТУ), "Армия FM – военное радио", "Радио НВ", KISS FM, "ХИТ ФМ", "Радио РОКС – Украина", "Русское Радио Украина", "Радио М", "Радио Мейдан",  "Украина" и "Донбасс" от ТРК "Украина", "Z ZIK", "Прямой", Мультимедийная платформа иновещания (UA), ICTV, "1+1", "5+", "5", "Первый Западный", "Радио УНА. Первая украинская националистическая волна", "Перец FM" и "Стильное" от ТРК "Класс", "Херсон ФМ", и радио RELAX.

Отметим, что 11 июля и 2 августа истекали сроки лицензий рада вещателей.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада увеличила квоты вещания на украинском языке на телевидении для общенационального и регионального вещания с 75% до 90% с 16 июля 2024 года. Об этом говорится в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который официально опубликован 16 мая.

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Тег Донбасс, телеканалы, Нацсовет, радио, вещание

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Сегодня

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