"Это исторический момент": Зеленский подписал закон о рынке земли

Глава государства отмечает, что Украина ждала этого с начала независимости

Президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, который на днях разблокировала Верховная Рада. Об этом сообщает Офис главы государства.

Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Теперь украинцы смогут реализовать право на свободное распоряжение своей собственностью. Также закон создаст прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.

"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", – сказал Зеленский.

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Так, с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую ​​возможность получат также компании, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 000 гектаров земли. Закон запрещает продажу государственных и коммунальных земель, а вопрос продажи украинской земли иностранцам будет решаться на референдуме.

Кроме того, закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для украинцев, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе. Читайте подробнее о рынке земли и кто сможет покупать земельные участки.

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