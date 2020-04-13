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  1. Новости политики

Рада разблокировала закон о рынке земли

13 апреля, 16:04

Сергей Мартынец

Народные депутаты пытались отменить принятый закон

Верховная Рада разблокировала закон о рынке земли, который был заблокирован 13-ю проектами постановлений и не смог попасть на подпись к президенту. Ни одна из депутатских инициатив не набрала необходимого минимума в 226 голосов (набирали даже меньше сотни).

Один из авторов проекта постановления отмечал, что закон о рынке земли был принят с нарушением процедуры. Депутаты жалуются, что большое количество поправок вообще не были внесены на рассмотрение. Проблема в том, что в законопроекте не появилась дополнительная сравнительная таблица, в которую комитет должен был внести поправки, ранее не вошедшие в документ.

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Как сообщали новости "Сегодня", в ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект № 2178-10 предусматривает запуск рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года, а соответственно, и снятие моратория на продажу сельхозучастков. Читайте подробней, что приняла Рада и кто сможет покупать участки.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Верховная Рада закон рынок земли

Источник: Сегодня

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