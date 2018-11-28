"Это издевательство": Гройсман ответил на арест украинских моряков в Крыму

Сегодня, 18:06

Киев мобилизует все силы, чтобы вернуть незаконно захваченных моряков домой

Владимир Гройсман. Фото: Facebook / volodymyrgroysman
Владимир Гройсман. Фото: Facebook / volodymyrgroysman

Россия в очередной раз нагло и цинично нарушает все нормы права и общественной морали. Об этом в Twitter заявил Владимир Гройсман, комментируя решения "суда" в оккупированном Россией Севастополе об аресте захваченных украинских моряков.

"Арест наших моряков – это издевательство, присущее только тоталитарным диктаторским режимам. Мы осуждаем это проявление дикости и мобилизуем все силы, чтобы вернуть ребят домой", - написал Гройсман.

Ранее сообщалось, что подчиняющийся оккупантам "суд" аннексированного Симферополя до 25 января 2019 года всех оставшихся со вчерашнего дня украинских моряков, задержанных российскими пограничниками.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Были захвачены 24 украинских моряка.

Вчера "суд" оккупированного Крыма арестовал на два месяца 15 украинских моряков.
моряки, азовское море, Гройсман

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