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"Это изнасилование здравого смысла": в Раде жестко ответили Медведеву по выборам в Украине

Сегодня, 14:55

Глава правительства России пожаловался на недопуск российских наблюдателей в Украину, но ему все доходчиво объяснили

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Фото: AFP
"Это изнасилование здравого смысла": в Раде жестко ответили Медведеву по выборам в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d20/016/5c7d200162e74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d20/016/5c7d200162e74.jpg Политика Глава правительства России пожаловался на недопуск российских наблюдателей в Украину, но ему все доходчиво объяснили

Народный депутат Дмитрий Тымчук назвал циничным заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о недопуске российских наблюдателей на выборы президента Украины.

Глава российского правительства удивился решению украинской стороны и считает это нарушением международных обязательств.

Однако Тымчук ему четко объяснил, почему россиянам грех жаловаться после того, что они пятый год делают против Украины.

"На самом деле крайне редко встречается на практике, когда агрессор неприкрыто пытается влезть своими запачканными кровью ручонками в выборы в стране, которая стала жертвой этой агрессии. Спекуляции на демократических нормах ("мониторинговая миссия ОБСЕ", "международные обязательства") – это даже не цинизм, это феерически тупая попытка изнасилования здравого смысла. Мы точно не знаем, что было в портфеле, который в свое время таскал портфеленосец Путин. Судя по всему, что-то весьма забористое, на чем сегодня сидит весь Кремль. Ну и заодно открывается причина, почему "он вам не Димон" (Медведев) постоянно "дрыхнет". Спи спокойно, дорогой товарищ", – написал народный депутат в Facebook.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами. 28 февраля он вступил в силу.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ сначала заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В ведомстве аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей. Однако спустя несколько дней Россия изменила решение по наблюдению за выборами в Украине.

В то же время в ОБСЕ приняли окончательное решение по наблюдателям из РФ на выборах в Украине. Как заявлял пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, организация не будет привлекать представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине, так как украинская сторона отказывается их аккредитовать.

В США также согласны с тем, что опасно пускать российских наблюдателей в Украину. Слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в сюжете "Сегодня".

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Тег Россия, выборы, Медведев, наблюдатели, Тымчук

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Сегодня

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