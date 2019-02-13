Россия изменила решение по наблюдению за выборами в Украине
Недавно Москва приняла решение не отправлять в Украину своих наблюдателей
Россия намерена отправить на выборы в Украину своих наблюдателей в составе краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ). Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
Отмечается, что Москва хочет вести наблюдение за избирательным процессом именно в день выборов – 31 марта.
"Наши действия основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателей на выборы друг друга. Данная мера призвана гарантировать транспарентность и демократичность избирательных процессов. Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением. Рассчитываем, что им будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения", – говорится в заявлении.
Отметим, что краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования. Члены долгосрочного компонента отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.
А тем временем Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем своем заседании зарегистрировала на президентские выборы еще 90 наблюдателей от БДИПЧ. На сегодняшний день всего зарегистрировано от международных организаций 226 представителей.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.
Позже в Москве заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В Министерстве иностранных дел РФ аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей.
В то же время в ОБСЕ приняли окончательное решение по наблюдателям из РФ на выборах в Украине. Как заявлял пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, организация не будет привлекать представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине, так как украинская сторона отказывается их аккредитовать.
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