"Это лишь мечты": Разумков ответил на слова Володина об отделении территорий

Украина не допустит такого развития события и пусть россияне даже не мечтают об этом

Дмитрий Разумков / Фото: Верховная Рада

На скандальное заявление спикера российского парламента в Украине уже ответили, что готовы принять пару областей России, а теперь председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал "лишь мечтами" надежды россиян на отделение от Украины каких-либо территорий. Об этом он сказал во время Согласительного совета с лидерами фракций.

По его словам, украинская власть должна работать над тем, чтобы консолидировать украинское общество и не допустить свершения надежд российских политиков.

"В Украине нет ни малых, ни средних, ни великих народов, в Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, да, он может говорить на разных языках, но это единый народ, это единое государство. Я хотел бы всех заверить, что если кто-то надеется, что будут "отваливаться", "отходить", "теряться" какие-то территории, то это лишь мечты. И мы, как государство, как Верховная Рада, будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы объединять и консолидировать общество вокруг тех тем, которые нас будут объединять. Это не простой путь, и сегодня все слои населения и все органы власти должны сконцентрироваться именно на этом", – сказал Разумков.

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Отметим, что на днях Вячеслав Володин пригрозил Украине выходом из ее состава "ряда областей " из-за "национализма и притеснения малых народов". Такое заявление он сделал после того, как украинские делегаты сорвали выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Крыма Руслана Бальбека.

Как сообщали новости "Сегодня", заместитель министра иностранных дел Василий Боднар отметил, что Россия такими заявлениями в очередной раз пытается "разыграть национальный вопрос" в Украине. Что еще ответили Володину в МИД Украины.

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