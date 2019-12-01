"Тянет на криминал": в МИД ответили Володину

Россия в очередной раз пытается разыграть национальный вопрос в Украине, считает Боднар

Фото: facebook.com/UkraineMFA

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Россия в очередной раз пытается разыграть "национальный вопрос" в Украине.

Об этом в воскресенье вечером заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в ответ на выпад спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, который пригрозил Украине выходом из ее состава "ряда областей " из-за "национализма и притеснения малых народов".

"СМИ РФ распространили заявление председателя Госдумы РФ Володина по поводу якобы "подавления прав малых народов" в Украине. Это заявление – классический набор штампов, предвзятости и манипуляций, которые Кремль широкомасштабно использует в этнонациональных вопросах в Украине. Первое, формулировка "малые народы" никогда не использовалось в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты. Зато, в России доминирует подобный дискриминационный разделение на т.н. "Большие" и "малые" народы, соответственно, с "большими" и "малыми" правами", – написал он на своей странице в Facebook.

Во-вторых, по словам Боднаря, провокационные формулировки и тон заявления направлены против территориальной целостности Украины и укладываются в логику продолжения гибридной агрессии Рф против нашего государства.

"В-третьих, очевидно стремление раз разжечь межнациональную вражду в Украине. Хотя права национальных меньшинств в полной мере обеспечены украинским государством. Например, российское сообщество в Украине имеет все возможности для развития своей национальной идентичности, включая язык, культуру, традиции, религию, а также систему защиты своих прав. Логичен вопрос – как обеспечены права украинцев в ​​РФ, сколько школ имеет многомиллионная украинская община в РФ? Ответ- ни одной! Закрыта единственная библиотека, маргинализированы украинские организации, запрещена СКУ, сотни политзаключенных", – заявил он.

Кроме того, российские оккупанты системно уничтожают украинское и крымскотатарское образование на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Автономной Республике Крым. За почти 6 лет оккупации в 76 (!) Раз уменьшилось количество учеников в Крыму, которые учились на украинском языке: с 13000 учеников осталось всего лишь 172 ученика, отмечает дипломат.

"Вместе с прекращением деятельности системы культурных институтов, обеспечивающих потребности украинской общины полуострова, и почти полным уничтожением сети церковных институтов поместной Православной Церкви Украины, такая политика России в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является прямой дискримиацией относительно украинской и крымскотатарской общин на этих территориях", – убежден политик.

Таким образом, по словам представителя МИД, настоящая цель заявления Володина – это отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также в середине России.

"Надо, чтобы правоохранительные органы Украины изучили указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины.По моему мнению, тянет на криминал", – резюмировал Боднар.

Стоит напомнить, что Володин и раньше делал нелепые заявление об Украине. Например, по случаю пятой годовщины аннексии Крыма он заявил, что Украина якобы должна заплатить оккупантамза "нанесенный в течение 25 лет ущерб".

Также он заявлял, что убийство в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко "обнуляет" смысл Минских договоренностей.

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