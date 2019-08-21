"Это может вызвать лишь смех": желание вернуть Россию в G8 возмутило соцсети

Саммит G7 в 2018 году / Фото: Flickr

Стремление президентов США и Франции восстановить формат "Большой восьмерки", вернув Россию в состав G7, возмутило украинских политиков, а журналисты провели параллель между этим и сменой власти в Украине.

А некоторые комментаторы выразили мнение, что, учитывая размер экономики России, ее изначально не должно было быть в клубе "Большой восьмерки".

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Напомним, что американский президент назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", потому что, по его словам. многие вещи, которые обсуждают его участники "касаются России". По данным СМИ, Дональд Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Также сообщалось, что данную идею уже поддержал его французский коллега Эммануэль Макрон. Позже дипломатические источники уточнили позицию Елисейского дворца по возвращению России в G8 – это должно быть связано с ситуацией в Украине.

Ранее на этой неделе Владимир Путин посетил Париж, где провел переговоры со своим французским коллегой. Среди поднятых тем было и восстановление "нормандского формата". Подробнее о встрече президентов – в видеосюжете "Сегодня":

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