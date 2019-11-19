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"Это не просто так": Зеленский назвал причину своей небритости

19 ноября, 14:09

Глава государства рассказал, когда побреется и как это связано с украинскими кораблями

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Чехии небритым, однако он объяснил это суеверием. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции.

Президент рассказал, когда побреется и как это связано с украинскими кораблями.

"Я вам честно скажу, я хочу извиниться, что небритый, это не просто так… Есть такое украинское слово "забобони" (суеверия), очень классное слово. Такой есть "забобон": сейчас я жду корабли (которые Россия отдала Украины и они все еще плывут в украинский порт. – Ред.) – корабли вернутся, и тогда побреюсь. Мы каждый день решаем какие-то вопросы, что приближает нас к возвращению всего того, что принадлежит Украине", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября украинские военные суда вышли из Керчи в сопровождении российских кораблей и проследовали через Керченский пролив в сторону Черного моря, их уже ждут украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака", чтобы забрать. Позже стало известно, что украинские корабли прошли под Керченским мостом. По данным российских СМИ, оккупанты решили оставить у себя личное оружие украинских моряков и корабельные документы захваченных судов в качестве "вещественных доказательств". Читайте все подробности возвращения Россией захваченных украинских кораблей.

В Кремле же заявили, что решение вернуть Украине корабли никак не связано с международным трибуналом, который обязал ранее Россию сделать это. В свою очередь в МИД РФ заявили, что корабли являются вещественным доказательством в незаконном судебном процессе и технику передали Украине на ответственное хранение, поскольку российские следователи завершили необходимые следственные действия.

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корабли Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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