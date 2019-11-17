Россия возвращает захваченные украинские корабли: все подробности, фото и видео

Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" должны вернуться в Украину

МБАК Никополь и Бердянск / Фото: AFP

В воскресенье, 17 ноября, пресс-служба ФСБ России сообщила, что корабли Военно-морского флота Украины, которые Россия захватила в Керченском проливе вместе с членами экипажа в ноябре прошлого года, передадут украинской стороне.

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15:06 Стало известно, что Киев и Москва достигли договоренностей о дате возвращения по катерам "Бердянск", "Никополь" и буксиру "Яны Капу".

14:28 Руководитель группы защиты украинских моряков Николай Полозов напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая вынес приказ о применении обеспечительных мер в отношении украинских кораблей и моряков.

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12:43 Появились подробности возвращения кораблей, а также фото и видео, как украинские корабли прошли под Керченским мостом.

11:48 СМИ сообщили о том, что украинские корабли, захваченные ранее Россией, вышли из Керчи.

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Как сообщалось, в субботу, 16 ноября, Офис президента подтвердил, что процесс возвращения украинских кораблей находится на завершающем этапе.

"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", — сообщил советник президента Украины Андрей Ермак.

А ранее, 10 октября, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Российская Федерация в ближайшее время вернет украинские суда, захваченные возле Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс", – сказал Пристайко.

Ранее Украина отправила буксиры "Титан" и "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными в Керченском проливе судами.

Напомним, 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека.

В рамках обмена пленными 7 сентября арестованные украинские моряки, а также другие политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой, вернулись в Украину. В ответ Киев передал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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