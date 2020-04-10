"Это недопустимо": Аваков раскритиковал обвинения в адрес Черновол

Министр напомнил, что Черновол была активисткой Майдана и с начала войны регулярно ездила на Донбасс

Глава МВД Арсен Аваков отреагировал на вручение подозрения экс-нардепу Татьяне Черновол за поджог офиса Партии регионов в феврале 2014 года, который привел к гибели человека. Министр считает, что это месть бывшего адвоката Януковича. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Адвокат Януковича, господин Бибиков, вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР, и инспирировали дело против Татьяны Черновол – личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо", – написал он.

Аваков напомнил, что Черновол в 2014-м была активистом Майдана наравне с другими тысячами украинцев. По его словам, она и с начала войны на Донбассе всегда находилась на передовой в самых горячих точках, а в Киев возвращалась для гуманитарной помощи военным. Он также напомнил, что активистка отказалась от квартиры, которую могла получить после гибели своего мужа на Донбассе.

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"Неподсудных в стране нет и быть не должно. Все – и герои, и прокуроры – должны отвечать на предъявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани, – неадекватно и постыдно. Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Черновол, как сегодня. Да, Таня такая – она лазит через заборы и говорит то, что думает, не выбирая слов и за это, как взрослый человек, отвечает. Но наказывать Таню подлостью нельзя. Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014, я такой же, как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто", – эмоционально отреагировал Аваков.

Напомним, сегодня утром следователи ГБР пришли к Черновол домой с обысками. Речь идет об уголовном производстве касательно событий 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания. Обыски и дело против нее прокомментировала сама Черновол.

Видео: PavlovskyNEWS/Telegram

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