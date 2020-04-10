"Наградное оружие не считается оружием": Черновол прокомментировала обыски

Бывший народный депутат Татьяна Черновол после обысков у нее дома рассказала, для чего в 2014 году подожгла офис Партии регионов, из-за чего сейчас открыто уголовное производство. Видео с ее комментарием опубликовано в Facebook Pavlovsky News.

Она признала нападение на офис политической партии и объяснила, зачем это сделала.

"Я считала это тактическим шагом. На тот момент поступила информация об убитых активистах Майдана в Мариинском парке, возле Дома офицеров. А мы с моим мужем пытались туда прорваться, чтобы как-то помочь … Но нельзя уже было прорваться к Мариинскому парку (из-за кордонов "Беркута"). Тогда мне пришла эта идея, что нужно отвлечь внимание, то есть отвлечь "карателей". Как их можно было отвлечь? У нас за спиной находился офис Партии регионов. Понятно, что такой шаг, как поджог офиса Партии регионов, он бы отвлек "карателей". Мы это сделали и отвлекли "карателей", – сказала Черновол и добавила, что таким шагом смогла спасти много жизней майдановцев.

Читайте также: У Черновол во время обыска изъяли оружие: появились фото

Касательно самого сегодняшнего обыска она отметила, что не имеет претензий к следователям.

"Их не особо интересовал обыск. Обыск им был нужен только для того, чтобы изъять наградное оружие, очевидно, им поставили такую задачу, хотя они не имели права его изымать, потому что наградное оружие – это как награда, оно не считается, как оружие", – рассказала экс-нардеп и подчеркнула, что отдала ту одежду, в которой была в момент поджога офиса.

Как писали новости "Сегодня", Татьяне Черновол сообщили о подозрении в убийстве. Речь идет о событиях 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания.

Смотрите видео, как Черновол лезла через стену с колючей проволокой, чтобы попасть на брифинг в ГБР зимой этого года:

Реклама

Видео: ГБР

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама