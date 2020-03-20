"Это признак неуверенности": Кулеба объяснил визиты Путина в Крым

Официальный Киев не оставляет такие визиты Путина без внимания

Президент России 18-19 марта был в оккупированном Крыму. Такие визиты российского лидера глава МИД Украины Дмитрий Кулеба связывает с его неуверенностью.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Путин чувствует, что на полуострове не все в порядке.

"Вообще я считаю, что визиты Путина в Крым – это признак неуверенности. Потому что когда ты уверен в том, что у тебя все там хорошо и все нормально, ты не ездишь туда регулярно, чтобы своим личным присутствием "вдохновлять" и решать какие-то проблемы. То, что он постоянно туда наведывается, то это признак того, что есть неуверенность, нужно еще кому-то что-то доказывать. И они это делают", – сказал Кулеба.

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В то же время официальный Киев не оставляет такие визиты Путина без внимания.

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"Мы рефлексируем, выражаем протест, информируем партнеров. По сути, это все накопление такой юридической базы для подтверждения дальнейшей позиции", – подчеркнул министр.

Отметим, что, согласно украинскому законодательству, иностранные граждане визит в Крым должны согласовывать с компетентными украинскими органами и получить от них разрешение. Путин же каждый раз незаконно въезжает на территорию чужого государства.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе президент РФ был на оккупированном полуострове, где наблюдал за масштабными учениями российского флота. Причем он смотрел за учениями прямо с корабля. Тогда Украина жестко отреагировала на визит Путина в Крым.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума". Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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