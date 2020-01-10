Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,12
26,8

Украина жестко отреагировала на визит Путина в Крым: как ответила Россия

10 января, 15:49

Оккупанты не приняли дипломатическую ноту с протестом МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины передало в МИД России дипломатическую ноту в связи с незаконным визитом российского президента Владимира Путина в аннексированный Крым и Севастополь 9 января.

Об этом на следующий день после визита сообщили в коммюнике внешнеполитического ведомства, напомнив Москве о том, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины.

"Никакие поездки российских чиновников не изменят их статус, закрепленный в Конституции Украины и признанный международным сообществом. Министерство иностранных дел Украины считает, что милитаризация Крымского полуострова представляет серьезную угрозу европейской безопасности", – добавили в дипведомстве.

Реклама

Однако российские дипломаты вернули протестную ноту украинским коллегам без рассмотрения, объяснив это "отсутствием оснований для протеста".

В тренде
Разворот в сторону России: эксперт рассказала о "красных линиях" украинцев

Оккупанты цинично назвали Крым и Севастополь федеральными субъектами РФ и предложили Украине "принять реальность" их принадлежности Российской Федерации.

Напомним, что 9 января Путин приехал в Крым, чтобы понаблюдать за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море. Кроме того, российские военные похвастались перед своим президентом игрушечными версиями "перспективных" авианосцев, которые РФ даже не построила.

Это уже второй визит хозяина Кремля на оккупированный полуостров за последнее время – в декабре он проехался на поезде по незаконно построенному мосту через Керченский пролив. Украина и страны запада осудили открытие железнодорожного соединения между материковой Россией и Крымом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Крым аннексия Крыма Владимир Путин

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кабмине раскрыли зарплату министра Дубилета: названа сумма
В Кабмине раскрыли зарплату министра Дубилета: названа суммаЭкономика
"Неописуемая катастрофа": реакция мира на крушение украинского самолета в ИранеПолитика
Президент Эстонии вернула крымское шампанское, которое получила в дар от РФ
Президент Эстонии вернула крымское шампанское, которое получила в дар от РФПолитика
Трюдо заявил, что украинский самолет сбила иранская ракета
Трюдо заявил, что украинский самолет сбила иранская ракетаПолитика
Зеленский обсудил с властями Швеции и Афганистана авиакатастрофу в Иране
Зеленский обсудил с властями Швеции и Афганистана авиакатастрофу в ИранеПолитика
Новый глава ОБСЕ сделал заявление по конфликту на Донбассе
Новый глава ОБСЕ сделал заявление по конфликту на ДонбассеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...