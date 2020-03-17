Путин собрался в Крым, в который закрыт въезд из-за карантина

Президент России Владимир Путин очередной раз намерен незаконно посетить оккупированный Крым. Его визит запланирован на 18 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский президент будет на полуострове с рабочей поездкой два дня – 18 и 19 марта. В Севастополе Путин проведет встречу с представителями общественности полуострова.

Кроме того, президент РФ вручит государственные награды строителям незаконно возведенного Крымского моста, а также проведет встречи с т.н. "главой" Крыма Сергеем Аксеновым и "временно исполняющим обязанности губернатора" Севастополя Михаилом Развожаевым.

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Согласно украинскому законодательству, иностранные граждане визит в Крым должны согласовывать с компетентными украинскими органами и получить от них разрешение. В противном случае визит будет незаконным. Отметим, что на днях Россия прекратила ж/д сообщение с Украиной, а украинские власти закрыли границы с Европой.

Как сообщали новости "Сегодня", Министерство по вопросам временно оккупированных территорий объявило, что Крым закрывают на въезд и выезд. Пункты пропуска на административной границе с оккупированным Россией Крымом будут закрыты из-за угрозы распространения коронавируса.

В самом же Крыму из-за угрозы распространения коронавируса ввели "режим повышенной готовности" Теперь на полуострове запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Кроме того, людей, прибывших в Крым из Китая, Италии, Кореи, Ирана, Франции, Германии, Испании, хотят изолировать на 14 суток.

Смотрите также видео, как в декабре 2019 года Путин первым проехался на поезде в Крым:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума". Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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