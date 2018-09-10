"Это просто смешно": в СБУ ответили на обвинения ФСБ в "вербовке" боевиков ИГИЛ
Украинские спецслужбы утверждают, что Россия продолжает распространять фейки
В Службе безопасности Украины назвали фейком обвинения Федеральной службы безопасности РФ о якобы "вербовке" террористов "Исламского государства".
"Это – очередной фейк ФСБ России, просто смешно комментировать", - сказали в СБУ.
Ранее в ФСБ России заявили, что спецслужбы Украины якобы используют ИГИЛ для ликвидации в РФ боевиков, которые воюют на Донбассе.
Так, в пресс-центре ФСБ России сообщили о задержании гражданина России, некоего Меджида Магомедова, 1988 г.р., уроженца Республики Дагестан, который является членом ИГИЛ.
Российские спецслужбы утверждают, что Магомедов якобы по заданию Службы безопасности Украины и "Правого сектора" получил задание по ликвидации командира одного из отряда боевиков так называемой "ДНР", проживающего в Смоленской области.
Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия "зачищает" в фейковых республиках на Донбассе тех, кто может стать свидетелями агрессии РФ против Украины в международных судах.
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