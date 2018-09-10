"Это просто смешно": в СБУ ответили на обвинения ФСБ в "вербовке" боевиков ИГИЛ

Сегодня, 14:26

Украинские спецслужбы утверждают, что Россия продолжает распространять фейки

В СБУ ответили на обвинения. Фото: apostrophe.com
В СБУ ответили на обвинения. Фото: apostrophe.com

В Службе безопасности Украины назвали фейком обвинения Федеральной службы безопасности РФ о якобы "вербовке" террористов "Исламского государства".

"Это – очередной фейк ФСБ России, просто смешно комментировать", - сказали в СБУ.

Ранее в ФСБ России заявили, что спецслужбы Украины якобы используют ИГИЛ для ликвидации в РФ боевиков, которые воюют на Донбассе.

Так, в пресс-центре ФСБ России сообщили о задержании гражданина России, некоего Меджида Магомедова, 1988 г.р., уроженца Республики Дагестан, который является членом ИГИЛ.

Российские спецслужбы утверждают, что Магомедов якобы по заданию Службы безопасности Украины и "Правого сектора" получил задание по ликвидации командира одного из отряда боевиков так называемой "ДНР", проживающего в Смоленской области.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия "зачищает" в фейковых республиках на Донбассе тех, кто может стать свидетелями агрессии РФ против Украины в международных судах.
СБУ, ФСБ, вербовка, опровержение, фейк, ИГИЛ

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УНН

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