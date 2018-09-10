ФСБ обвинила СБУ и "Правый сектор" в "вербовке" боевиков ИГИЛ для убийств в России

Сегодня, 14:03

Российские спецслужбы утверждают, что Магомедов якобы получил задание по ликвидации командира одного из отряда боевиков так называемой "ДНР", проживающего в Смоленской области


В Федеральной службе безопасности России утверждают, что спецслужбы Украины якобы используют "Исламское государство" для ликвидации в России боевиков, которые воюют на Донбассе.

Так, в пресс-центре ФСБ России сообщили о задержании гражданина России Меджида Магомедова, 1988 г.р., уроженца Республики Дагестан, который является членом ИГИЛ.

Российские спецслужбы утверждают, что Магомедов якобы по заданию Службы безопасности Украины и "Правого сектора" получил задание по ликвидации командира одного из отряда боевиков т.н. "ДНР", проживающего в Смоленской области.

"Для реализации преступного умысла Магомедов М.Г. прибыл в Смоленскую область, предварительно получив от "кураторов" средства совершения преступления, изъятые им из "схрона", заложенного на территории Российской Федерации, а также сведения в отношении места жительства и используемом транспорте объектом посягательства", - говорится в заявлении ФСБ.

В СБУ заявления ФСБ опровергли, заявив, что это просто "смешно".

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия "зачищает" в фейковых "республиках" тех, кто может стать свидетелями агрессии РФ против Украины в международных судах.

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Россия, ФСБ, боевики, исламское государство, ИГИЛ
Источник:

"Сегодня"

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