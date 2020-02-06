Это саботаж: Сивохо резко обратился к "слугам народа"

Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

Советник секретаря СНБО по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо удивлен отказом депутатов поддержать законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО и переселенцам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил депутатам, что жителям Донбасса приходилось работать на опасных и вредных работах и они заслужили получить пенсию.

"Верх цинизма. Саботаж политики президента. Наш президент — человек, который с первого дня борется за наших людей на неподконтрольной территории. Выстраивает с ними диалог. Делает первые шаги навстречу. Политика президента Зеленского — это политика примирения. Как можно добиться мира, если сегодня 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина. Многие рисковали собственной жизнью, ежедневно спускаясь под землю, работали на горячих и вредных производствах. Горняки, металлурги, медики, учителя… Они заработали право получать пенсию. Опомнитесь, "слуги", – написал Сивохо.

Реклама

В тренде Совещание Зеленского и Гончарука: главные темы разговора

Как сообщали новости "Сегодня", 5 февраля Рада забраковала два законопроекта по пенсиям для жителей ОРДЛО и переселенцев. Один из законопроектов депутаты не поддержали вообще, а второй отправили на доработку.

Ранее министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда называла причину, почему Украина не может платить пенсии в ОРДЛО.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама