"Это серьезная ситуация": Разумков обратился к депутатам из-за взрывов в Балаклее

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы боеприпасов в Балаклее привлекли внимание Верховной Рады – спикер парламента Дмитрий Разумков призвал оборонный комитет срочно собраться на заседание.

Об этом он сказал во время пленарного заседания, передает "Укринформ".

Во время заседания парламента народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Бакумов сообщил, что в Харьковской области новое ЧП у военных и обратился к спикеру.

"На Харьковщине в городе Балаклея начали взрываться артиллерийские склады, и есть предложение дать поручение Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны собраться и эту ситуацию исследовать", – сказал Бакумов.

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В свою очередь Разумков поддержал данную инициативу.

"Это действительно серьезная ситуация. Поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям Комитета по вопросам обороны собраться и провести заседание", – сказал он.

Стоит отметить, что Бакумов получил информацию о взрывах в Балаклее раньше, чем военные прояснили ситуацию, поскольку выяснилось, что там взрываются не артиллерийские склады. Как сообщали новости "Сегодня", местные жители городка не были предупреждены о том, что там идет плановая утилизация боеприпасов, и в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта, где были слышны и взрывы. Люди забили тревогу и думали, что повторяется история 2017 года. Позже в Генштабе объяснили ситуацию, а также констатировали гибель двух военных и тяжелые ранения еще четверых.

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города – 29 тыс. чел.) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Говоря о причинах аварии, силовики склоняются к диверсии. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

Также отметим, что за последние 16 лет на территории нашей страны горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Читайте подробней, как в Украине взрывались военные арсеналы.

/ Фото: Сегодня

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