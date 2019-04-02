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Это сигнал Путину: немецкие политики прокомментировал результаты выборов в Украине

Сегодня, 10:34

В Германии главным достижением называют демократичность избирательного процесса в условиях войны

Фото: Pixabay
Это сигнал Путину: немецкие политики прокомментировал результаты выборов в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/310/4e5/5ca3104e591c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/310/4e5/5ca3104e591c8.jpg Политика В Германии главным достижением называют демократичность избирательного процесса в условиях войны

Выборы президента Украины показали, что даже несмотря на военный конфликт, удалось провести демократические избирательный процесс. И это будет четким сигналом России, что Украина поддастся на давление и угрозы вмешательства.

Об этом рассказали изданию DW немецкие политики.

Так, например, депутат от социал-демократов, входящих в правящую коалицию, Нильс Шмид видит четкий сигнал России.

"Главный сигнал заключается в том, что Украина может проводить демократические выборы, несмотря на войну на востоке страны. Украина не уступит ни военному, ни экономическому давлению России. Пусть это будет уроком (российскому президенту Владимиру – ред.) Путину", – отметил Шмид.

В свою очередь внешнеполитический представитель Христианско-демократического союза, который тоже является частью правящей коалиции, Норберт Реттген, характеризуя украинские выборы, назвал это "демократией в действии". Он считает серьезным достижением проведение демократических выборов в условиях войны с Россией. В то же время он не знает, чего ожидать от кандидата в президенты Владимира Зеленского в случае его окончательной победы.

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"В этих условиях падает доверие. Это шанс для новичков. Именно трансформация системы дала шанс тем, кто пришел "с улицы" и обещает что-то новое. Это (возможное избрание Зеленского – ред.) может быть риском. Но есть и те, кто говорят: мы знаем других украинских политиков, поэтому, почему бы не рискнуть?", – подчеркнул соратник Меркель.

Как уже известно, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 10:30 2 апреля ЦИК обработал 97,95% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,25% голосов (проголосовали за него 5 593 239 человек), далее Петр Порошенко – 15,92% (2 945 224), Юлия Тимошенко – 13,38% (2 475 566).


Отметим, что международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Они также отметили важность надлежащего использования ресурсов кандидатами во время выборов.

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Тег Россия, выборы, Германия, Путин

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