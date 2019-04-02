Это сигнал Путину: немецкие политики прокомментировал результаты выборов в Украине
В Германии главным достижением называют демократичность избирательного процесса в условиях войны
Выборы президента Украины показали, что даже несмотря на военный конфликт, удалось провести демократические избирательный процесс. И это будет четким сигналом России, что Украина поддастся на давление и угрозы вмешательства.
Об этом рассказали изданию DW немецкие политики.
Так, например, депутат от социал-демократов, входящих в правящую коалицию, Нильс Шмид видит четкий сигнал России.
"Главный сигнал заключается в том, что Украина может проводить демократические выборы, несмотря на войну на востоке страны. Украина не уступит ни военному, ни экономическому давлению России. Пусть это будет уроком (российскому президенту Владимиру – ред.) Путину", – отметил Шмид.
В свою очередь внешнеполитический представитель Христианско-демократического союза, который тоже является частью правящей коалиции, Норберт Реттген, характеризуя украинские выборы, назвал это "демократией в действии". Он считает серьезным достижением проведение демократических выборов в условиях войны с Россией. В то же время он не знает, чего ожидать от кандидата в президенты Владимира Зеленского в случае его окончательной победы.
"В этих условиях падает доверие. Это шанс для новичков. Именно трансформация системы дала шанс тем, кто пришел "с улицы" и обещает что-то новое. Это (возможное избрание Зеленского – ред.) может быть риском. Но есть и те, кто говорят: мы знаем других украинских политиков, поэтому, почему бы не рискнуть?", – подчеркнул соратник Меркель.
Как уже известно, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).
Так, по состоянию на 10:30 2 апреля ЦИК обработал 97,95% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,25% голосов (проголосовали за него 5 593 239 человек), далее Петр Порошенко – 15,92% (2 945 224), Юлия Тимошенко – 13,38% (2 475 566).
Отметим, что международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Они также отметили важность надлежащего использования ресурсов кандидатами во время выборов.
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