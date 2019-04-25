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"Это странно": Путин удивлен реакцией Запада на паспортизацию ОРДЛО

Сегодня, 13:20

Российский лидер в свое оправдание привел в пример другие страны Европы, которые давно выдают свои документы нацменьшинствам

Фото: AFP

Пока Верховная Рада готовит обращение к Западу из-за паспортизации ОРДЛО Россией, российский лидер выразил удивление негативной реакцией на его решение по упрощенной выдаче жителям оккупированных территорий Донбасса российского гражданства. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке.

Он привел в пример другие страны, которые также выдают некие документы нацменьшинствам.

"Это вызвало какую-то негативную реакцию, да? Это странно, что у кого-то вызывает решение подобного рода негативную реакцию, и вот почему: например, Польша уже в течение многих лет, чуть ли не десять лет, с 2009 года, выдает Карту поляка, то же самое, и даже больше, выдает паспорта Венгрия, паспорта выдает Румыния, соответственно, венграм, румынам, полякам. В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие в Украине, хуже румын, поляков или венгров, или украинцев, проживающих там же, но чувствующих свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств – родственных связей, смешанных браков или каких-то других соображений? Я здесь не вижу ничего необычного. Другие соседи это делают, а почему Россия этого не может делать?", – сказал Путин.

Президент РФ сетует на то, что после российского вторжения, жителям оккупированных территорий Донбасса трудно передвигаться по территории России.

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Напомним, вчера Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

На такие действия последовала жесткая реакция Запада, которые призвали отменить Москву данное решение. Более того, сегодня в Нью-Йорке состоится срочное заседание Совбеза ООН по данному вопросу. По киевскому времени, заседание начнется в 22:00.


В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение о паспортах РФ на Донбассе юридически ничтожно и должно быть отменено. В ведомстве акцентировали, что Россия в очередной раз нарушила территориальную целостность Украины.

Как известно, в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.


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Тег Россия, Путин, запад, паспорта, ОРДЛО

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Источник:

УНИАН

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