Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости политики

Рада готовит обращение к Западу из-за решения Путина по паспортам для ОРДЛО

Сегодня, 11:22

Парламент жестко отреагирует на незаконные действия Кремля по российскому гражданству для украинцев

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Верховная Рада намерена сегодня принять обращение к международному сообществу в связи с решением президента РФ Владимира Путина предоставлять гражданство России жителям ОРДЛО по упрощенной схеме. Об этом заявила на заседании парламента первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Почему это решение опасно? В первую очередь потому, что Путин делает ставку на осетинский сценарий замороженного конфликта, но в любое время может начать полномасштабное наступление под эгидой "защиты" граждан Российской Федерации", – сказала она.

Геращенко также напомнила, что на переговорах в Минске 24 апреля российская сторона отказалась взять на себя ответственность за выполнение режима тишины на Донбассе накануне и во время Пасхальных праздников.

Вице-спикер Рады считает, что парламент Украины не может быть в стороне и призывает во второй половине дня принять обращение к партнерам стран мира, к парламентам, межпарламентским ассамблеям.

"На заседании Совета министров ЕС президент ПАСЕ в своих комментариях проигнорировал заявление (представителя Украины о нарушении Россией международного права и законов Украины – ред.) … Обращаюсь к сессионному залу с предложением, чтоб мы с комитетом наработали такое заявление и во второй половине дня его приняли, чтоб его подписали и руководство парламента, и лидеры всех парламентских фракций", – подчеркнула Геращенко.

Как сообщалось, сам Путин придумал объяснение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Он отметил, что жители оккупированных Россией территорий не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение о паспортах РФ на Донбассе юридически ничтожно и должно быть отменено. В ведомстве акцентировали, что Россия в очередной раз нарушила территориальную целостность Украины.

В связи с такими действиями агрессора, сегодня в Нью-Йорке состоится срочное заседание Совбеза ООН по данному вопросу. По киевскому времени, заседание начнется в 22:00.

Как известно, в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, Путин, Донбасс, Геращенко, паспорта, обращение , ОРДЛО

Вы сейчас просматриваете новость " Рада готовит обращение к Западу из-за решения Путина по паспортам для ОРДЛО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выдача паспортов жителям Донбасса напоминает сценарии в Приднестровье и Южной Осетии – Кислица

Вчера, 19:21

Замминистра иностранных дел Украины отметил, что это спланированная акция

Вашингтон осуждает абсурдный указ Путина о российском гражданстве жителей Донбасса

Вчера, 19:01

В посольстве США подтвердили поддержку территориальной целостности Украины

Путин сможет официально ввести войска на Донбасс: Турчинов раскрыл замысел с паспортами

Вчера, 18:03

Кремль идет на сознательную эскалацию агрессии и давление на руководство Украины

Нужно готовиться к эскалации: в Раде забили тревогу из-за "паспортного маневра" Путина

Вчера, 17:20

Политики сходятся во мнении, что Кремль запустил процесс легитимизации своей агрессии на оккупированных территориях

Путин отказался поздравлять Зеленского 

Байден добился увольнения генпрокурора Украины

Диетолог назвала самый полезный суп

Возвращение депутата: Савченко пришла в Верховную Раду (видео)

10 звездных родителей с психическими расстройствами

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Стало известно, какие подарки получила Пугачева на 70-летие

Обворожительная жена знаменитого украинского боксера

Что будет, если перестать чистить зубы: видео последствий

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Давно мечтаете о фитнес-браслете? У нас сегодня щедрые скидки

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?