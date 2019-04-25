Рада готовит обращение к Западу из-за решения Путина по паспортам для ОРДЛО

Парламент жестко отреагирует на незаконные действия Кремля по российскому гражданству для украинцев

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Верховная Рада намерена сегодня принять обращение к международному сообществу в связи с решением президента РФ Владимира Путина предоставлять гражданство России жителям ОРДЛО по упрощенной схеме. Об этом заявила на заседании парламента первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Почему это решение опасно? В первую очередь потому, что Путин делает ставку на осетинский сценарий замороженного конфликта, но в любое время может начать полномасштабное наступление под эгидой "защиты" граждан Российской Федерации", – сказала она.

Геращенко также напомнила, что на переговорах в Минске 24 апреля российская сторона отказалась взять на себя ответственность за выполнение режима тишины на Донбассе накануне и во время Пасхальных праздников.

Вице-спикер Рады считает, что парламент Украины не может быть в стороне и призывает во второй половине дня принять обращение к партнерам стран мира, к парламентам, межпарламентским ассамблеям.

"На заседании Совета министров ЕС президент ПАСЕ в своих комментариях проигнорировал заявление (представителя Украины о нарушении Россией международного права и законов Украины – ред.) … Обращаюсь к сессионному залу с предложением, чтоб мы с комитетом наработали такое заявление и во второй половине дня его приняли, чтоб его подписали и руководство парламента, и лидеры всех парламентских фракций", – подчеркнула Геращенко.

Как сообщалось, сам Путин придумал объяснение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Он отметил, что жители оккупированных Россией территорий не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение о паспортах РФ на Донбассе юридически ничтожно и должно быть отменено. В ведомстве акцентировали, что Россия в очередной раз нарушила территориальную целостность Украины.

В связи с такими действиями агрессора, сегодня в Нью-Йорке состоится срочное заседание Совбеза ООН по данному вопросу. По киевскому времени, заседание начнется в 22:00.

Как известно, в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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