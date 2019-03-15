Это только начало: Порошенко прокомментировал новые санкции против России
Европа не только продлила существующие ограничительные меры, но и ввела наказание за Азов
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Европейского Союза о продлении существующих санкций против России и введение новых в отношении российских военных за атаку в Керченском проливе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Хорошие новости из Брюсселя. Совет ЕС одобрил продление большого пакета санкций против более 160 физических и около 50 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности и независимости Украины. Также положено начало "Азовскому пакету" санкций в отношении России за акт вооруженной агрессии в акватории Черного моря и грубое нарушение свободы судоходства в Керченском проливе", – написал он.
Порошенко отметил, что санкции против восьми российских адмиралов и высших офицеров – это только начало и, если Россия продолжит нападать на украинские корабли, будет препятствовать судоходству и блокировать украинские порты, то санкции будут расширены и усилены.
"Благодарен нашим партнерам за солидарность с украинским народом в эти сложные времена. Нахожусь в постоянном контакте с союзниками для максимального повышения цены, которую заплатит агрессор за свои преступления против Украины. Ждите уже скоро новых побед на санкционном фронте", – подчеркнул глава государства.
Напомним, сегодня Евросоюз продлил санкции против России. До 15 сентября ограничительные меры продолжать действовать в отношении 163 человек и 44 компаний, которые причастны к агрессии против Украины.
Также ЕС ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ. Европейцы ввели ограничительные меры против российских военных за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Недавно и президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".
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