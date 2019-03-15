Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости политики

Это только начало: Порошенко прокомментировал новые санкции против России

Сегодня, 11:35

Европа не только продлила существующие ограничительные меры, но и ввела наказание за Азов

Фото: AFP
Это только начало: Порошенко прокомментировал новые санкции против России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b71/9b0/5c8b719b05780.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b71/9b0/5c8b719b05780.jpg Политика Европа не только продлила существующие ограничительные меры, но и ввела наказание за Азов

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Европейского Союза о продлении существующих санкций против России и введение новых в отношении российских военных за атаку в Керченском проливе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хорошие новости из Брюсселя. Совет ЕС одобрил продление большого пакета санкций против более 160 физических и около 50 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности и независимости Украины. Также положено начало "Азовскому пакету" санкций в отношении России за акт вооруженной агрессии в акватории Черного моря и грубое нарушение свободы судоходства в Керченском проливе", – написал он.

Порошенко отметил, что санкции против восьми российских адмиралов и высших офицеров – это только начало и, если Россия продолжит нападать на украинские корабли, будет препятствовать судоходству и блокировать украинские порты, то санкции будут расширены и усилены.

Читайте также

"Благодарен нашим партнерам за солидарность с украинским народом в эти сложные времена. Нахожусь в постоянном контакте с союзниками для максимального повышения цены, которую заплатит агрессор за свои преступления против Украины. Ждите уже скоро новых побед на санкционном фронте", – подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня Евросоюз продлил санкции против России. До 15 сентября ограничительные меры продолжать действовать в отношении 163 человек и 44 компаний, которые причастны к агрессии против Украины.

Также ЕС ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ. Европейцы ввели ограничительные меры против российских военных за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года. 

Недавно и президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, ЕС, Порошенко, санкции, Азовский кризис, азовский пакет

Вы сейчас просматриваете новость " Это только начало: Порошенко прокомментировал новые санкции против России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США готовят санкционный удар по "Северному потоку – 2" – СМИ

12 марта, 09:11

Меры будут направлены на остановку российского проекта и дополнять уже действующие ограничения, сообщают чиновники

Кабмин предложил СНБО наказать иностранных наблюдателей на "выборах" в Крыму

11 марта, 18:10

Ранее правительству представили 13 лиц, против которых попросили ввести санкции

Премьер Италии сообщил, что Рим работает над отменой санкций против РФ

9 марта, 02:44

Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью

Президент США и премьер Чехии высказались за сохранение санкций против РФ из-за Украины

8 марта, 00:18

Андрей Бабиш стал первым с 2011 года чешским премьером, получившим приглашение в Белый дом

Модели до появления фотошопа: как выглядели красотки 80-х

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Разогреть до смерти. Какие продукты нельзя греть в микроволновке

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Кабмин отменил книги жалоб: как теперь потребителям защитить свои права

Вчера, 07:00

Потребители сетуют, что добиться своего станет еще сложнее. Эксперты: жалуйтесь в сети

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Владимир Кузьмин нашел новую любовь

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад