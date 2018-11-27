"Это война в Европе": президент Эстонии резко отреагировала на агрессию России на Азове

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала войной в Европе агрессивные действия России в Азовском море с нападением на украинские корабли. Она призвала мировое сообщество четко осудить поведение Москвы. Об этом говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

"В воскресенье Россия напала на военно-морской флот Украины в Азовское море. Нам нужно называть вещи правильными именами – это война в Европе. Украинский народ находится в состоянии войны с 2014 года, а Крым все еще оккупирован", – написала она.

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Кальюлайд призвала международное сообщество и лидеров демократического мира присоединиться к ее заявлению и четко, недвусмысленно и немедленно осудить агрессию России и потребовать ее прекращения.

"Молчаливое признание инцидента означает де-факто признание оккупации Крыма. Международное сообщество не может этого себе позволить. Война в Европе не будет и не может быть принята в качестве нормального положения дел", – подчеркнула президент Эстонии.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко выдал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.