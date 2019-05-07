Еврокомиссар Хан предложил Зеленскому поддержку: подробности встречи (фото)

Чиновник ЕС рассказал, чего ожидает от новоизбранного президента и новой украинской администрации

Владимир Зеленский и Йоханнес Хан. Фото: twitter.com/JHahnEU.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан в Киеве встретился с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, которого ранее уже призвал продолжить реформы в Украине.

Он призвал все органы государственной власти действовать ответственно, так как перед ними много вызовов.

"Сегодня в Киеве я лично поздравил Владимира Зеленского с его впечатляющей победой на выборах президента, которая дает ему твердый мандат для борьбы с коррупцией и для деолигархизации. Я предложил избранному президенту полную поддержку ЕС для всех реформ, которые принесут пользу украинским гражданам. Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, все украинские органы власти – президент, правительство и Верховная Рада – должны теперь действовать наиболее ответственным образом", – об этом говорится в сообщениях в Twitter Хана.

Еврокомиссар считает, что реформы ни в коем случае не должны останавливаться перед парламентскими выборами, а наоборот, чтобы "были ускорены для обеспечения финансовой и экономической стабильности (в том числе гарантии для международной финансовой поддержки и энергетических поставок).

"Нельзя терять время для улучшения жизни украинцев", – подчеркнул европейский чиновник.

В то же время у пресс-службе Зеленского рассказали, что Еврокомиссар Хан предложил помощь в переговорах по газовым отношениям с Россией, в частности – в контексте окончания контракта на прокачку российского газа в конце 2019 года. Также он и пригласил его осуществить свой первый визит в Брюссель.

Как мы сегодня уже сообщали, Владимир Гройсман встречался с Йоханнесом Ханом. Премьер-министр и еврокомиссар обсудили реформы в Украине, а также коснулись вопросов российской агрессии и российского газопровода "Северный поток – 2".

Смотрите также в сюжете "Сегодня" о встрече Зеленского с украинскими раввинами, которая состоялась 6 мая.

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