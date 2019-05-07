Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Новости политики

Еврокомиссар Хан предложил Зеленскому поддержку: подробности встречи (фото)

7 мая, 14:21

Чиновник ЕС рассказал, чего ожидает от новоизбранного президента и новой украинской администрации

Владимир Зеленский и Йоханнес Хан. Фото: twitter.com/JHahnEU
Владимир Зеленский и Йоханнес Хан. Фото: twitter.com/JHahnEU.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан в Киеве встретился с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, которого ранее уже призвал продолжить реформы в Украине.

Он призвал все органы государственной власти действовать ответственно, так как перед ними много вызовов.

"Сегодня в Киеве я лично поздравил Владимира Зеленского с его впечатляющей победой на выборах президента, которая дает ему твердый мандат для борьбы с коррупцией и для деолигархизации. Я предложил избранному президенту полную поддержку ЕС для всех реформ, которые принесут пользу украинским гражданам. Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, все украинские органы власти – президент, правительство и Верховная Рада – должны теперь действовать наиболее ответственным образом", – об этом говорится в сообщениях в Twitter Хана.

Еврокомиссар считает, что реформы ни в коем случае не должны останавливаться перед парламентскими выборами, а наоборот, чтобы "были ускорены для обеспечения финансовой и экономической стабильности (в том числе гарантии для международной финансовой поддержки и энергетических поставок).

"Нельзя терять время для улучшения жизни украинцев", – подчеркнул европейский чиновник.

В то же время у пресс-службе Зеленского рассказали, что Еврокомиссар Хан предложил помощь в переговорах по газовым отношениям с Россией, в частности – в контексте окончания контракта на прокачку российского газа в конце 2019 года. Также он и пригласил его осуществить свой первый визит в Брюссель.

Как мы сегодня уже сообщали, Владимир Гройсман встречался с Йоханнесом Ханом. Премьер-министр и еврокомиссар обсудили реформы в Украине, а также коснулись вопросов российской агрессии и российского газопровода "Северный поток – 2".

Смотрите также в сюжете "Сегодня" о встрече Зеленского с украинскими раввинами, которая состоялась 6 мая.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЕС, Зеленский, еврокомиссар, хан , реформы

Вы сейчас просматриваете новость " Еврокомиссар Хан предложил Зеленскому поддержку: подробности встречи (фото)". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко дал совет Зеленскому по судам в Украине

Сегодня, 13:00

Президент объяснил своему преемнику формулу независимости судебной реформы

"Армія. Мова. Віра". Что будет с ними при президенте Зеленском

Сегодня, 07:51

По отношению к символам эпохи Порошенко вновь избранный президент действует с осторожностью

"Готовы к сотрудничеству": Зеленский встретился с главой УГКЦ

Сегодня, 02:27

Зеленский поблагодарил церковь за духовную поддержку украинцев в нынешнее непростое время

Зеленский встретился с украинскими раввинами

Вчера, 23:43

В ходе беседы Зеленского ознакомили с работой социальных и образовательных еврейских учреждений в Украине

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

В СМИ появилась точная дата и место свадьбы Насти и Потапа

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?

Китайская девочка свалилась в вольер к пандам: видео

Новые правила оплаты "коммуналки": Что ждет украинцев

Тайная подруга молодой звезды Реала раскрыта из-за селфи в ванной

Чего ждать от цен на овощи в мае - прогноз

«Сбежавший с Украины» Матиос объяснил свое исчезновение

Умные фитнес-браслеты по "копеечным" ценам

"Армія. Мова. Віра". Что будет с ними при президенте Зеленском

Сегодня, 07:51

По отношению к символам эпохи Порошенко вновь избранный президент действует с осторожностью

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Вчера, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

5 мая, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

5 мая, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Гелетей прокомментировал желание Зеленского съехать из АП

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"