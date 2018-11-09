Еврокомиссар Хан высказался о нападениях на активистов в Украине

Сегодня, 09:10

Европейский чиновник прилетел в Украину и встретился с активистами и адвокатом Гандзюк

Хан с активистами в Украине. Фото: twitter.com/JHahnEU
Хан с активистами в Украине. Фото: twitter.com/JHahnEU

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан призвал привлечь виновных в нападениях на активистов в Украине. Об этом говорится в сообщении в его Twitter-аккаунте.

"Провел первую встречу в Украине и именно с общественными активистами и адвокатом Екатерины Гандзюк. Нападения на активистов неприемлемы, их виновников и заказчиков следует привлечь к ответственности", – заявил Хан.

Еврокомиссар подчеркнул, что не будет стабильной, современной и процветающей Украины без сильного Верховенства права и независимых судов.

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Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Однако позже появилось сообщение в интернет-группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" о причине смерти Гандзюк. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов.

Следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как законченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу"). В итоге ГПУ приняла решение передать СБУ "дело Гандзюк", что даст возможность объединить два уголовных производства в досудебном расследовании и установить заказчика преступления.

В свою очередь председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев в парламенте раскрыл детали подготовки покушения на Гандзюк. Он рассказал, как полиция вышла на исполнителей и организатора нападения, а также, что нападавшие изначально собирались сделать с Гандзюк. По его словам, организатор пообещал исполнителю вознаграждение в сумме пять тысяч долларов.

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для расследования нападений на активистов в Украине, в том числе и убийство Гандзюк. Главой парламентской комиссии выбрали нардепа Борислава Березу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня" о плюсах и минусах решения Рады.
активисты, еврокомиссар, хан , Гандзюк

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Источник:

"Сегодня"

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