Еврокомиссар собралась в Крым: Киев предупредил о "политическом самоубийстве"

Дуня Миятович намерена посетить оккупированный полуостров, но есть вопросы, как он это сделает

Дуня Миятович. Фото: twitter.com/Dunja_Mijatovic

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович собралась в оккупированный Крым. Киев призвал ее воздержаться от незаконного посещения полуострова и настаивает на официальном запросе в украинские соответствующие органы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает "Укринформ".

Российские СМИ уже разгоняют тему визита Миятович в Крым, а в Украине надеются, что все пройдет с соблюдением всех необходимых процедур.

"Очевидно, что некоторые московские СМИ еще не выбросили июньские кремлевские "заметки для прессы". МИД уже комментировало в начале лета московские реляции "о выполнении Миятович так называемых договоренностей с Москвой о ее поездке в Крым по приглашению РФ". У нас может быть много претензий к Совету Европы, но хочется верить, что чиновники с таким опытом, как Дуня Миятович, не сделают профессионального самоубийства, и не поедут на оккупированные территории без соблюдения всех необходимых процедур, предусмотренных как ее мандатом, так и международным правом", – сказал Кислица.

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Дипломат подчеркнул, что Киеву важен мониторинг Совета Европы относительно выполнения оккупантами своих обязательств в соответствии с нормами международных конвенций и украинского законодательства.

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Как сообщали новости "Сегодня", еще в июне в МИД России заявляли о планах Дуни Миятович приехать в Крым. Члены Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке еврокомиссара в Крым 7-11 октября.

В украинском МИДе неоднократно отмечали, что незаконное посещение Крыма является не только грубым нарушением государственного суверенитета Украины, но и противоречит международному праву, Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, а также двусторонним соглашениям между Москвой и Киевом. Ранее отмечалось, что для визита на оккупированный полуостров необходимо подавать запросы в соответствующие органы Украины.

Намерение Миятович приехать в Крым комментировал на тот момент министр иностранных дел Павел Климкин. Он отмечал, что МИД работал над организацией визита комиссара Совета Европы на полуостров и важно, чтобы она приехала туда по приглашению Украины.

Напомним, недавно в России вынесли приговор крымскотатарскому блогеру. Подробней смотрите в сюжете:

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