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Комиссар Совета Европы собралась в Крым: появилась реакция Киева

12 июня, 13:44

Дуня Миятович собралась промониторить ситуацию на оккупированном полуострове, но для этого нужно получить разрешение Украины

Дуня Миятович. Фото: twitter.com/Dunja_Mijatovic
Дуня Миятович. Фото: twitter.com/Dunja_Mijatovic.

У Украины нет договоренности о дате и формате визита комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым. Однако Киев неоднократно обращался к Западу с призывом отправить на полуостров мониторинговую миссию. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В МИД напомнили, что Украина ставит не первый год вопрос мониторинга ситуации с правами человека на полуострове и на регулярной основе. Однако с визитом Миятович согласований не было.

"Мы можем подтвердить, что сегодня между комиссаром Совета Европы Дуней Миятович и украинской стороной нет договоренностей по конкретным датам визита. Но главное не дата, главное – это четкое согласование с украинской стороной параметров и программы такого визита. Роль в этом процессе России ограничивается исключительно ее обязанностями как государства-оккупанта. На пути к визиту еще много вопросов, требующих согласования с украинской стороной, в том числе с привлечением активистов и правозащитников, которые занимаются проблематикой нарушений прав представителей коренных народов и национальных меньшинств на оккупированном полуострове. В МИД Украины ждут Дуню Миятович, в том числе для обсуждения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в заявлении.

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В то же время украинские дипломаты считают, что Россия пытается цинично "выменять" возвращение ее делегации в ПАСЕ на визит Миятович в Крым и попытаться избежать ответственности за преступления на оккупированных территориях.

"Поддержка этих попыток со стороны органов СЕ и отдельных наших партнеров в организации означает попустительство агрессору и дальнейший подрыв авторитета Совета Европы. В этом контексте считаем чрезвычайно важным решение, одобренное сегодня в Брюсселе постоянными представителями стран ЕС, о продолжении "крымских санкций" против РФ", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым. Отмечалось, что ее визит на оккупированный полуостров состоится в октябре.

Отметим, что вопрос посещения Крыма нужно согласовывать с соответствующими органами Украины, иначе самовольный визит на полуостров будет считаться нарушением украинского законодательства.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

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Тег Крым, мид, визит, Совет Европы, комиссар, Миятович

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