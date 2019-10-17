Европейский суд вынес решение по люстрации экс-чиновников времен Януковича

ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение в пользу пяти бывших украинских чиновников времен Януковича, которые были уволены с государственной службы согласно принятому в 2014 году закону о люстрации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пятеро бывших госслужащих подали Вячеслав Полях, Дмитрий Басалаев, Александр Ясь, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко подали иск в ЕСПЧ, в котором они обжаловали свое принудительное увольнение в 2014 году.

Так, первых трех заявителей уволили в соответствии с законом о люстрации в октябре 2014 года, на том основании, что они занимали должности на государственной службе в 2010-2014 годах, то есть во время правления бывшего президента Виктора Януковича. Четвертого заявителя уволили за несвоевременную подачу заявления о люстрационной проверке, а пятого – за то, что он занимал должность второго секретаря райкома Коммунистической партии в период до 1991 года.

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Экс-чиновники пытались через украинские суды восстановиться в должности, но иски были либо остановлены, либо отклонены судом. Так, Полях, Басалаев и Ясь жаловались в ЕСПЧ на нерассмотрение их исков национальными судами. Также все заявители сетовали на свое увольнение и последствия, которое оно повлекло для них.

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В итоге по делу "Полях и другие против Украины" ЕСПЧ единогласно установил нарушение статьи 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по всем пяти заявителям.

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"Суд постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в качестве возмещения морального вреда. Суд также присудил выплатить 1500 евро первому заявителю и по 300 евро второму-пятому заявителям на каждого на возмещение судебных расходов. Суд установил, что право трех заявителей на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры по их увольнению уже идут более 4,5 лет и до сих пор не завершены", – говорится в решении суда.

Суд также признал, что во времена правления Януковича система государственной службы и демократического управления Украины было под вопросом, однако не считает это основанием ля увольнения данных лиц.

"Итак, указанный закон (о люстрации – ред.) не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента. В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узконаправленными", – говорится в решении.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и других чиновников. Изменения в закон об очищении власти касаются тех нардепов и чиновников, которые работали в органах власти с 2014-го по май 2019 года.

Такая инициатива была встречена в штыки не только в Украине, но и на Западе. В G7 сделали заявление по новой люстрации от Зеленского. Дипломаты "Большой семерки" раскритиковали идею президента и сравнили ее с люстрацией в 2014 году.

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