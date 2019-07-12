В G7 сделали заявление по новой люстрации от Зеленского

Дипломаты "Большой семерки" раскритиковали идею президента и сравнили ее с люстрацией в 2014 году

Фото: g7italy.it.

Послы "Большой семерки" (G7) встревожены планами президента Украины Владимира Зеленского люстрировать чиновников времен правления пятого президента Петра Порошенко в период с 2014 по 2019 годы. Об этом говорится в их заявлении Twitter.

Послы считают, что нельзя сравнивать чиновников времен Януковича и представителей власти времен Порошенко.

"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от невыборочного возложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процесса управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место после Революции Достоинства", – говорится в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и других чиновников. Изменения в закон об очищении власти касаются тех нардепов и чиновников, которые работали в органах власти с 2014-го по май 2019 года. В случае принятия закона, весь состав Кабмина, Рады и силовых структур больше не сможет работать в органах государственной власти.

Отметим, что после видеообращения Зеленского об ужесточении люстрации, политики напомнили президенту, что и в его команде есть те, кто подпадет под действие такой люстрации, например, нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк, член набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, а также Вадим Пристайко, которого Зеленский хочет видеть главой МИД Украины. На это представитель президента в ВР Руслан Стефанчук уточнили позицию по усилению люстрации относительно членов президентской команды.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В G7 сделали заявление по новой люстрации от Зеленского". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"