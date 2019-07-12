Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости политики

В G7 сделали заявление по новой люстрации от Зеленского

12 июля, 13:45

Дипломаты "Большой семерки" раскритиковали идею президента и сравнили ее с люстрацией в 2014 году

Фото: g7italy.it
Фото: g7italy.it.

Послы "Большой семерки" (G7) встревожены планами президента Украины Владимира Зеленского люстрировать чиновников времен правления пятого президента Петра Порошенко в период с 2014 по 2019 годы. Об этом говорится в их заявлении Twitter.

Послы считают, что нельзя сравнивать чиновников времен Януковича и представителей власти времен Порошенко.

"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от невыборочного возложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процесса управления. С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место после Революции Достоинства", – говорится в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и других чиновников. Изменения в закон об очищении власти касаются тех нардепов и чиновников, которые работали в органах власти с 2014-го по май 2019 года. В случае принятия закона, весь состав Кабмина, Рады и силовых структур больше не сможет работать в органах государственной власти.

Отметим, что после видеообращения Зеленского об ужесточении люстрации, политики напомнили президенту, что и в его команде есть те, кто подпадет под действие такой люстрации, например, нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк, член набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, а также Вадим Пристайко, которого Зеленский хочет видеть главой МИД Украины. На это представитель президента в ВР Руслан Стефанчук уточнили позицию по усилению люстрации относительно членов президентской команды.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Зеленский, люстрация, большая семерка, G7

Вы сейчас просматриваете новость " В G7 сделали заявление по новой люстрации от Зеленского". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы защищали Украину, а он хочет нас люстрировать": реакция политиков на новую идею Зеленского

Сегодня, 11:08

Бывшие и действующие чиновники удивлены планами президента и напомнили ему, как они встали против России в 2014-м

Зеленский предложил люстрировать главу Нацбанка

Сегодня, 11:38

"Очищение власти", по мнению президента, также должно коснуться всех финансовых регуляторов

Команда президента – не исключение: у Зеленского уточнили позицию по усилению люстрации

Вчера, 17:19

В парламенте поинтересовались, будет ли распространяться действие закона на соратников главы государства

Смешко по закону о люстрации: Вымыли лучших профессионалов

6 июля, 11:41

Нельзя уничтожать профессионалов, особенно если их можно пересчитать по пальцам, говорит лидер партии "Сила и честь".

Как сейчас выглядит дочка Игоря Крутого Саша?

Советские машины, о которых мечтают иностранцы

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Голодать не придется: способы сушиться и худеть за счет питания

В России отреагировали на оскорбления в Грузии в адрес Путина

Вратарь умер после отбитого пенальти

Кому за триста: самые неломучие машины

Неожиданный ход от УАЗа: "буханку" изменили до неузнаваемости

Спецслужбы задержали "командира ПВО" боевиков - СМИ

Дороже Rolls-Royce: СССРовский ЗИЛ-118 «Юность» взорвал автопром

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки

Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день

«У женщины это некрасиво»: поклонники раскритиковали Савичеву
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь