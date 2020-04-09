Фесенко: Коронавирус поставил на паузу переговоры по Донбассу

Пандемия коронавируса в Украине и других странах поставила переговоры по Донбассу на паузу – причем по всем фронтам. Об этом написал в Facebook политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он сомневается, что до осени состоятся переговоры лидеров стран "нормандского формата".

"Эпидемия COVID-19 фактически поставила переговоры по Донбассу на паузу. И это касается не только переговоров в Минске. Встреча советников лидеров стран "нормандского формата", которая должна была состояться 12 марта, также была перенесена из-за карантина. Уже очевидно, что из-за пандемии COVID-19 встреча лидеров стран "нормандского формата" не состоится в апреле, маловероятно, что она состоится и в мае. Но если не будет существенного продвижения по выполнению договоренностей, достигнутых на Парижском саммите в декабре прошлого года, то встреча лидеров "нормандской четверки" может не состояться и в летние месяцы", – написал Фесенко.

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Кроме того, на фоне планов вокруг скандального Консультативного совета в Трехсторонней контактной группе в Минске в сложнейшей ситуации – на своеобразной "растяжке" – оказался главный украинский переговорщик по Донбассу глава Офиса президента Андрей Ермак. К этому еще добавился коррупционный скандал с его братом.

"Ему надо показать прорыв в реализации Минских соглашений и парижских договоренностей и подтвердить (прежде всего, президенту Зеленскому) свою репутацию успешного переговорщика", – добавил политолог.

Как известно, коронавирус уже сорвал встречи советников лидеров государств "нормандского формата", минская группа последний раз заседала в онлайн-режиме, но, похоже, вряд ли сейчас к чему-то придет, а берлинский "нормандский саммит" уже даже не обсуждается. Как сообщали новости "Сегодня", недавно Андрей Ермак называл условие для проведения "нормандского саммита". Он также отмечал, что не все зависит от Украины – Россия, к сожалению, не придерживается взятых на себя обязательств.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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