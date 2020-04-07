Фесенко о 16 тысячах правок к закону о банках: В условиях пандемии – это преступно

В условиях карантина Раде нужно несколько месяцев для рассмотрения законопроекта

К принятому в первом чтении законопроекту №3260 о банках уже подали больше 16 тысяч поправок ко второму чтению. Политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает такие действия "грязными" и "преступными", поскольку они сильно затягивают процесс предоставления Украине международной финансовой помощи для спасения экономики.

"Что касается рекордного числа поправок (боле 16 тыс.) по так называемому "антиколомойскому закону" (относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности). Во-первых, отмечу, что это грязная политтехнология, которая заводит работу парламента в тупик (если идти по процедуре, то Верховная Рада до летних каникул должна заниматься только этим законопроектом). В условиях пандемии COVID-19 и сильнейшего экономического кризиса это недопустимо и даже преступно", – написал он в Facebook.

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Фесенко напомнил, что в условиях карантина Рада сможет проводить лишь точечные внеочередные заседания, чего явно недостаточно для полноценного рассмотрения банковского законопроекта с таким количеством правок.

"Для системного решения возникшей проблемы с поправками по "антиколомойскому закону" есть только один выход – изменения Регламента ВР, которые позволят (только в ситуациях с аномально большим числом поправок, например, более 1 тыс.) принимать решения по таким поправкам на уровне профильного комитета, либо другой способ ускоренного рассмотрения таких "политтехнологических поправок". Иначе возникает фатальный тупик и паралич в законодательной работе парламента, и не только по "антиколомойскому закону", а вообще", – объяснил политолог.

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Как сообщали новости "Сегодня", к закону о банках подали уже 16 тысяч правок – это абсолютный рекорд парламента. Для сравнения можно вспомнить четыре тысячи правок к рынку земли, которые рассматривали два месяца. Однако некоторых депутаты уже готовят механизм сокращения рассмотрения правок.

Отметим, что данный закон является одним из условий для выделения Международным валютным фондом Украине очередных миллиардов, которые сейчас очень нужны для борьбы с коронавирусом и спасения экономики. Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что размер первого транша МВФ может составить 1,7-2 млрд долларов, а размер кредитной программы между МВФ и Украиной должен вырасти с 5,5 млрд до 8 млрд долларов.

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