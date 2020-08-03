Фесенко о вхождении Кравчука в ТКГ: Представляю, как он будет бесить Грызлова

Политолог сказал, кто все же будет главным в переговорах с Россией

Назначением Леонида Кравчука главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе не изменит ситуацию в переговорном процессе, но привнесет в него свою "изюминку".

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Об этом написал в Facebook политолог Владимир Фесенко.

Он считает, что "рулить" в переговорах с Россией будет вице-премьер-министр министр по вопросам реинтеграции ОРДЛО, а также замглавы делегации в ТКГ Алексей Резников.

"О назначении Кравчука руководителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Существенно это ничего не меняет. Главным содержательным переговорщиком будет, как и все последние месяцы, Алексей Резников. А Леонид Макарович будет выполнять, прежде всего, статусную роль, но может привнести в переговоры свою особую стилистику – тягучую, несколько флегматичную, с украинской хитринкой. Представляю, как это будет бесить Грызлова", – написал Фесенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", после своего назначения в ТКГ Леонид Кравчук уже озвучил возможные компромиссы на переговорах с Россией. Ему не нравится идея особого статуса Донбасса, но не исключает вариант с особой системой управления ОРДЛО. Еще одним компромиссом называет появление свободной экономической зоны в этом регионе, чтобы сравнительно быстро восстановить жизнь и дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально. Также Кравчук назвал условие, при котором Украина откажется от "минского формата".

Смотрите также заявление Кравчука о назначении в ТКГ:

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