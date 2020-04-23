Фесенко объяснил, почему Зеленский позвал Саакашвили в Кабмин

Саакашвили для успешной деятельности необходимы неограниченные полномочия – могут быть проблемы со Шмыгалем

Президент Владимир Зеленский предложил экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили пост вице-премьера, поскольку ему срочно нужен человек, который сможет быстро и решительно осуществлять реформы. Глава государства видит в нем гиперэффективного исполнителя по решению экономических проблем. Такое мнение выразил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Часто спрашивают: почему именно Саакашвили? Почему именно сейчас? Мне понятна логика выбора президента Зеленского. Он три месяца искал сильного и опытного кандидата на пост вице-премьера по экономике. Но безуспешно. Кто-то ему не подошел, кто-то отказался. А Саакашвили очень подходил на роль локомотива реформ и тарана в осуществлении быстрых и решительных действий. Условно говоря, Зеленскому нужен новый "Богдан" (как энерджайзер и катализатор) в правительстве", – написал он в Facebook.

При этом политолог отмечет, что Саакашвили для успешной деятельности необходимы неограниченные полномочия, но не все в Кабмине будут от этого в восторге.

Реклама

"И кто-то тогда должен поделиться властью – либо сам президент Зеленский, в чем я сильно сомневаюсь, либо премьер-министр. Думаю, Денис Шмыгаль не в восторге от такой перспективы. Прямо и публично Шмыгаль не будет выступать против Саакашвили, так как его сейчас поддерживает Зеленский, но за свой статус будет бороться", – считает Фесенко.

Читайте также: В Офисе президента прокомментировали встречу Зеленского с Саакашвили

В тренде В Раде назвали точную дату и время внеочередного заседания

При этом эксперт напоминает, что успешный опыт реформ в Грузии не сопоставим с проблемами Украины – они гораздо сложнее и масштабнее, и "лихой кавалерийской атакой их не решишь".

"В этом убедился и сам Зеленский. Но, наверное, какие-то иллюзии на этот счет у него еще остались, и он все еще ищет гиперэффективного исполнителя по решению экономических проблем", – добавил политолог.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в эксклюзивном интервью программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" сам Саакашвили заявил, что идет помогать команде президента, в частности, в осуществлении реформ и создании системы, которая окончательно поломает старые коррупционные схемы в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама