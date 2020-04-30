Фесенко рассказал о "запасном плане" по назначению Саакашвили

Для назначения политика в Кабмин голосов Слуги народа может и не хватить

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже анонсировал свое возможное назначение на четверг, однако все не так просто – с голосами в Верховной Раде у него пока проблема. Но если депутаты не помогут, то ему могут дать другую почетную должность в обход парламента. Об этом написал в Facebook руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко

По его словам, есть информация, что якобы существует "страховочный план" с назначением Саакашвили.

"Если в парламенте не будет голосов за его назначение вице-премьером, то будет другая почетная должность, но без утверждения в парламенте. Но все будет решаться в четверг утром. Если на заседание фракции придет Зеленский и будет агитировать за Саакашвили, то кандидатуру Михо все-таки будут продвигать. Но для этого нужна поддержка не менее 180 депутатов от "Слуги народа", что при активной поддержке Зеленского вполне возможно, плюс 50 депутатов из других фракций и депутатских групп (что сложно). Около 30 голосов за Саакашвили из других фракций и депутатских групп, в общем-то, собрать можно. Но тогда от СН нужно не менее 200 голосов, что также сложновато. Вот такой пасьянс", – написал Фесенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера по реформам. По словам кандидата в Кабмин, он уже встречался и с главой правительства Денисом Шмыгалем, а позже и с фракцией "Слуга народа".

На днях в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Саакашвили рассказывал, как собирается работать с Международным валютным фондом и привлечь в Украину вдвое больше денег – 8 миллиардов долларов, а также на каких условиях готов мириться с Россией и многое другое. Смотрите его выступление:

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