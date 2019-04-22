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Филарет напомнил будущему президенту Украины, что он даст присягу "перед Богом и людьми"

Сегодня, 20:31

Филарет заявил, что первоочередной задачей президента Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

Филарет
Филарет. Фото: Facebook

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины.

"Украинский народ на президентских выборах продемонстрировал высокие стандарты демократии и во время своего волеизъявления выбрал Вас главой Украинского государства. В день инаугурации Господь возложит на Вас большую ответственность за судьбу каждого гражданина и страны в целом", - сказано в поздравлении патриарха Филарета, адресованном Зеленскому и опубликованном на странице патриарха в соцсети Фейсбук в понедельник.

Патриарх Филарет напомнил будущему президенту Украины, что он даст присягу "перед Богом и людьми" защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире.

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"В связи с этим хочу искренне поздравить Вас с победой и выразить надежду, что Вы будете сознательны доверия нашего народа и продолжите государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины. Упомянутые ценности украинцы не раз защищали на Майдане, защищают они их и на войне с российским агрессором", – отметил патриарх.

"Подавляющее большинство наших сограждан отдали голоса за Вас, потому что стремились мира и более решительной борьбы с коррупцией. Коррупция – страшная беда, которая годами разъедает наше государство, подрывает доверие не только своих граждан, но и международных партнеров. Надеюсь, что Вы будете иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнете реальную борьбу с этим злом", – также отметил он.

Также патриарх Филарет подчеркнул важность сохранения единства и национальной консолидации ввиду продолжающейся российской агрессии против Украины.

"Хочу отметить, что украинцы очень миролюбивая нация, что подтверждается уникальным в мировой истории фактом – добровольным отказом от ядерного оружия. Но нам мир в неволе не нужен. Господь создал человека свободным. И мы должны дорожить свободой", – сказал он.

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что первоочередной задачей для Зеленского на посту президента должна стать "консолидация всех проукраинских и государственных сил во имя лучшего будущего Украины, каждого человека".

"Убежден, что Вам хватит сил и мудрости достойно выполнять возложенные на Вас функции главы государства, гаранта Конституции и Верховного главнокомандующего, отстоять национальный суверенитет, восстановить территориальную целостность Украины и совместными усилиями сделать ее процветающей и европейской страной. Желаю успехов на нелегком и ответственном посту", – пожелал патриарх Филарет Зеленскому.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.


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Тег выборы, Зеленский, филарет, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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