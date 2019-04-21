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Реакция мира на выборы президента в Украине: Зеленский принимает поздравления

Вчера, 23:59

Многие страны уже отреагировали на предварительные итоги выборов в Украине

Фото: AFP

Официальные итоги выборов президента Украины еще не подведены. Впрочем, результат уже очевиден, поэтому шоумен Владимир Зеленский начал принимать поздравления – и не только внутри Украины. Так, после объявления окончательных результатов экзит-полов мировое сообщество стало приветствовать шоумена в качестве новоизбранного президента Украины.

Едва ли не первыми Зеленского поздравили в МИД Латвии и Швеции. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что его страна готова продолжать сотрудничество с Украиной "для поддержки территориальной целостности". В том же духе победу Зеленского прокомментировала и министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем. Оба представителя МИД также поблагодарили Петра Порошенко за пять лет, проведенные на посту президента.

После этого президент Европейского Совета Дональд Туск поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины и заверил в дальнейшей поддержке со стороны Европейского Союза. Туск отметил, что второй тур выборов показал "сильную украинскую демократию".

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти – сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", – написал Туск в Twitter.

Посольство США в Украине, поздравляя Зеленского, тоже не обошлось без благодарности Порошенко. "Мы благодарим президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений", – отметили в американском ведомстве.

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал мирным выборам президента Украины", - заявили в посольстве США.

В НАТО, в свою очередь, подчеркнули, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с официальным Киевом.

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", – написал генсек НАТО Йенс Столтенберг на своей странице в Twitter.

Владимир Зеленский уже поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

Также Зеленского поздравил президент Польши Анджей Дуда. Поздравление он сопроводил приглашением в Варшаву. К поздравлениям присоединился и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он выразил надежду, что отношения Украины и Армении "выйдут на новый уровень".

Как сообщалось, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73%;
  • Петр Порошенко – 25,5%.

Испортили бюллетени 1,5% избирателей.


При этом Центральная избирательная комиссия Украины уже ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

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Тег выборы, Порошенко, реакция, Зеленский, Туск, Владимир Зеленский, Дональд Туск, Петр Порошенко, Дуда

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