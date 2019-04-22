В ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация

Инаугурация президента происходит в парламенте

Фото: Getty Images

Действующее законодательство Украины предусматривает, что инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позже, чем через 30 дней после объявления официальных результатов выборов.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на брифинге, сообщае Укринформ.

"Закон говорит, что не позднее, чем через 30 дней после объявления официальных результатов такая инаугурация должна состояться", - сказал он.

В то же время Радченко напомнил, что функции ЦИК завершаются после объявления и официального обнародования результатов выборов, а инаугурация президента происходит в парламенте и это уже не вопрос к ЦИК.

21 апреля в Украине прошло голосование во втором туре выборов президента. "Сегодня" ведут онлайн о ходе президентской гонки.

Избирательные участки закрылись. За пост главы государства борются действующий президент Петр Порошенко и кандидат Владимир Зеленский. По официальным данным ЦИК, явка на выборах достаточная, чтобы признать выборы состоявшимися. По состоянию на 20:00 превысила 62%. Наблюдатели продолжают собирать данные о нарушениях на выборах.

Между тем Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

Тем временем, пользователи соцсетей активно обсуждают результаты голосования и делятся своими впечатлениями и ожиданиями.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"