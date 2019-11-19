Финансирование терроризма: суд ООН дал России время для ответа на украинский иск

Фото: icj-cij.org

Международный суд ООН в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года для подготовки документов в ответ на украинский иск. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.

Суд "установил 8 декабря в качестве крайней даты подачи контрмеморандума в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", отметили в пресс-службе.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что после недавнего решения Международного суда ООН по делу о финансировании терроризма России придется оправдываться и доказывать, что она не причастна к поддержке боевиков на Донбассе и осуществлению террористических атак с гибелью мирных жителей.

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Киев рассчитывает, что дело против России в Гааге будет доведено до конца, будут установлены виновные и они понесут ответственность.

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Она перечислила совершенные Россией или поддерживаемыми ею боевиками преступлений на Донбассе, которые указаны в иске Украины.

"Мы считаем, что наш моральный долг – доказать, что РФ и российские должностные лица виновны в сбивании МН17, что они виновны в поставках оружия на территорию Украины, с помощью которого были совершены террористические акты в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, Харькове. Все это происходило при финансовой поддержке российских должностных лиц, и российские должностные лица осознавали, для чего они предоставляют это оружие и эту поддержку", – подчеркнула замминистра.

Напомним, 12 июня 2018 года Украина подала соответствующий Меморандум в Международный суд ООН. Отметим, что Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробнее, в чем суть Меморандума.

В июне 2019 года в Гааге в Международном суде начали рассматривать иск Украины против России по сути. Россия озвучила позицию по делу о финансировании терроризма, сетуя на то, что Киев нарушил процессуальные процедуры перед обращением в Гаагу.

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